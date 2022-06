Maisons Bois Nath construit et installe en 3 heures des maisons passives, en bois éco-conçues et “clé en main”

Connaissez-vous Crocus et Ruby ? Ce ne sont pas des personnages de dessins animés, ni des noms de chiens intelligents… Ce ne sont pas non plus les noms de nouvelles inventions pour les jardins, les terrasses, ou la maison. Crocus et Ruby, ce sont les deux jolis noms que l’entreprise Maisons Bois Nath a donné à ces deux modèles de maisons passives, éco-conçues et prêtes à habiter ! Cette entreprise tenue par la famille Deschamps est basée à Saint-Denis-de-Gastines en Mayenne. Maisons Bois Nath est une entité qui s’appuie sur les compétences de la société Deschamps. Nathalie Planchais, à la tête de l’entreprise, travaille avec le programme « Ecoproduire » de la Chambre de commerce et d’industrie avec une idée en tête : minimiser l’impact carbone et proposer des maisons écologiques et habitables. Présentation.

Le modèle Ruby en détails

La maison Ruby est disponible en deux versions (2 ou 3 chambres) et dispose d’une surface habitable de 63 m², avec un espace de vie de 24 à 32 m², en fonction du modèle choisi. L’intérieur se compose d’une cuisine équipée (lave-linge, lave-vaisselle, plaques de cuisson, four et hôte) mais si vous possédez déjà votre électroménager, vous pouvez les installer, et ils seront déduits de votre facture. Le meuble du salon est également compris dans le modèle vendu par l’entreprise. La Ruby T3 s’équipe également d’une buanderie attenante qui offre une pièce de 4 m² pour le rangement, un petit bureau ou autre.

La chambre de 11 m² est accessible PMR et dispose d’un placard avec portes coulissantes. Enfin la salle d’eau dans laquelle se trouve une douche en polyéthylène armé avec sol antiglisse est également équipée PMR. Dans le modèle avec deux chambres, une pièce de 11 m² est ajoutée pour y faire un bureau, un coin détente, ou une autre chambre… Le modèle T4 peut également offrir une troisième chambre pour les familles nombreuses par exemple !

La maison Crocus en détails

La maison Crocus se destine à une personne célibataire, une personne âgée logée dans un studio de jardin ou encore à un couple… Elle dispose d’une surface habitable de 42 m², et comme la Ruby, la chambre et la salle d’eau sont accessibilisées PMR ! Pour le reste, tout est semblable à la Ruby, avec salon, cuisine équipée (ou pas), salle d’eau etc. Elle ne dispose donc que d’une chambre et ne propose pas de pièce attenante comme la buanderie pour la Ruby !

Prêtes à habiter mais comment est-ce possible ?

Maisons Bois Nath s’occupe de tout, afin que vous n’ayez qu’à ranger vos meubles, vêtements et décorer votre maison ! Les habitations conçues par cette entreprise sont livrées déjà construites et ne demandent aucune dalle de béton, afin de préserver la perméabilité des sols. La cuisine est livrée toute équipée, du sol au plafond, en passant par les peintures réalisées en fonction de vos goûts, besoins etc. Le prix comprend également le dépôt du dossier de permis de construire à condition que vous soyez propriétaire d’un terrain constructible…

Pas de mauvaise surprise à craindre du côté des menuiseries non plus, puisqu’elles sont toutes comprises aussi avec triple vitrage, brises soleil orientables et connectés. Evidemment, les Maisons Nath Bois sont également totalement isolées, pour votre confort, mais également pour réduire votre consommation d’énergie. Grâce à une isolation renforcée, elles sont labellisées maisons passives ! Enfin, parce que le handicap n’est pas un choix, ces maisons se dotent toutes d’unes accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) dans la salle d’eau et dans la chambre principale. Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site Maisons Bois Nath !