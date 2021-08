Un projet de loi pour interdire la publicité pour les jeux d’argent

En France, les jeux de hasard impliquant de l’argent sont très encadrés. Les mineurs n’ont pas le droit d’acheter un ticket à gratter ou de jouer aux différentes loteries nationales. Depuis la loi du 2 mai 2010, la publicité pour les jeux d’argent est cependant autorisée. Même si elle est très encadrée, il n’est pas interdit de promouvoir un jeu de hasard impliquant un investissement financier… Mais cela pourrait bientôt changer !

Agnès Thill, députée UDI de l’Oise vient de déposer un projet de loi visant à interdire la publicité pour les jeux d’argent. Pour cette députée, rien n’empêche dans les faits, un mineur de s’inscrire sur un site de jeu en ligne… Elle s’insurge contre les publicitaires qui ciblent un public jeune dans leurs campagnes de communication.

Une dépendance importante pour les plus jeunes

Les conséquences de l’appât du gain peuvent être dramatiques, et entraîner ces jeunes adultes dans une spirale infernale… Dont certains ne se relèveront jamais financièrement parlant. Jouer entraîne une dépendance dangereuse qui peut mener les plus jeunes à commencer leur vie d’adulte avec d’énormes dettes.

Lors de l’autorisation de la publicité pour les jeux d’argent, le public ciblé était beaucoup moins jeune qu’aujourd’hui. Depuis quelques années, selon la députée, les publicitaires s’adressent clairement aux plus jeunes… Et c’est ce danger qu’elle aimerait écarter pour les protéger.

Une explosion des jeux en ligne

Depuis 2010, les jeux d’argent connaissent un essor sans précédent… Multiplication des jeux à gratter, des loteries et surtout des sites de jeux ou paris sportifs en ligne. Avec pour leitmotiv, de l’argent gagné facilement et une vie rêvée.

Pour Agnès Thill, ces publicités encouragent les plus jeunes à tenter leur chance, même si cela leur est normalement interdit. Dans un entretien accordé au magazine Capital, la députée explique que s’inscrire sur un site de poker est un « jeu d’enfant » justement. Il suffit parfois d’entrer une date de naissance erronée pour pouvoir commencer à jouer. Ce qui, précisons-le n’est pas le cas de La Française des Jeux, qui demande une copie de pièce d’identité… Mais rien n’empêche non plus un mineur de créer un compte au nom d’un majeur et de joindre une pièce d’identité !

Un changement venu des réseaux sociaux ?

L’ANJ (Autorité Nationale du Jeu) recense environ 2.7 millions de joueurs par an. Et à la différence de 2010, où il fallait se rendre au bureau de tabac pour valider ses grilles de Loto, aujourd’hui, tout est possible en ligne… Les jeux d’argent s’avèrent donc bien plus accessibles qu’il y a 10 ans ! Et selon l’Observatoire des drogues et des toxicomanies, les jeunes de 17 ans (donc mineurs) ont doublé entre 2011 et 2017…

Les sanctions prévues par cette loi

Si la loi venait à être votée prochainement, à partir du 1er janvier 2022, toute publicité pour des jeux d’argent et de hasard serait donc interdite. Que ce soit de manière directe par des publicités… Ou de manière indirecte, par le financement d’événements sportifs ou festifs à destination d’un public mineur.

Quant aux sanctions elles seraient évidemment financières et se veulent dissuasives :

Une amende de 100 000 euros en cas de non‑respect de l’article L. 320‑12

Une amende de 200 000 euros en cas de récidive.

D’après la députée, cette loi ne devrait pas être difficile à faire voter, puisqu’elle se destine uniquement à protéger les mineurs de la dépendance aux jeux…