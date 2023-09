Proscenic WashVac F20 : notre test et avis sur l’aspirateur balais lavant et autonettoyant (sans fil)

Vous venez de rentrer de vacances, et comme chaque année, vous avez quelques heures de ménage à prévoir. Après quelques semaines d’absence, la poussière a envahi vos meubles et vos sols ! Et, cette année, votre karma a oublié de rentrer de vacances, votre aspirateur vous lâche lamentablement. Au lieu de courir acheter le premier aspirateur venu, passez un petit coup de balai et attardez-vous sur le Proscenic 4 en 1 F20 que nous avons pu tester pour vous ! Puissance, efficacité et confort seraient peut-être les mots pour le décrire. Et, il va révolutionner votre nettoyage des sols. Voici notre retour d’expérience.

Présentation de l’aspirateur balai Proscenic WashVac F20

Le Proscenic F20 est un aspirateur balai laveur qui change des aspirateurs traditionnels. Avec ces quatre fonctions que nous détaillerons un peu plus tard, il vous propose une assistance au nettoyage de vos sols, en toutes circonstances. De l’aspiration à haute puissance qui élimine toutes les particules de poussière, aux fonctions de nettoyage et de lavage qui laissent vos sols étincelants, ce dispositif combine polyvalence et performance en un seul appareil. Côté puissance, il se dote d’un moteur brushless puissant de 150 W, qui procure une aspiration intense, qui ne laissera aucune chance à la moindre poussière.

Que votre sol soit jonché des miettes du petit-déjeuner, ou des poils de vos toutous adorés, il va nettoyer en profondeur, et de la manière la plus efficace possible. Concrètement, si le nettoyage de vos sols vous prenait une heure, vous pourriez diviser le temps consacré par deux ! De plus, il est conçu pour s’adapter à une variété de surfaces, qu’il s’agisse de sols en bois, en carrelage ou en ciment. La brosse à rouleau nettoie sans rayer, tandis que le séchage rapide garantit des sols propres et sans traces, en quelques minutes seulement.

Déballage et montage

L’aspirateur est livré dans un petit carton rectangulaire de quelques kilos. Chaque pièce est correctement emballée et bien protégée.

Nous retrouvons à l’intérieur le balai, son manche amovible, une brosse de rechange, une tige de nettoyage, un flacon de détergent et une batterie amovible. On retrouve également à l’intérieur un filtre de rechange, une base de recharge (et de rangement pour les accessoires), une notice et un câble d’alimentation.

Le montage est très rapide, il suffit de fixer le manche sur le corps de l’aspirateur et de brancher le cordon d’alimentation sur la base.

Bien entendu, il se connecte aussi à une application qui vous permettra de surveiller les performances de votre aspirateur et de gérer votre nettoyage depuis votre smartphone. L’appairage avec le téléphone est simple et rapide. Il faut maintenir le bouton « Power » pendant cinq seconde pour réinitialiser le wifi de l’appareil. On lance ensuite l’application Proscenic (pas celle qui se nomme Proscenic Home) et on ajoute le dispositif. L’application est très succincte. Elle permet de visualiser l’état de l’aspirateur (brosse, batterie, réservoir), de lancer l’auto-nettoyage et d’activer ou de désactiver la stérilisation de l’eau. Rien de plus, rien de moins.

Que faut-il savoir de plus sur le Proscenic WashVac F20 ?

Le Proscenic F20 se dote de deux grands réservoirs d’eau – un réservoir d’eau usée d’une capacité d’1 litre et un réservoir d’eau nette de capacité semblable (1 litre). L’autonomie de sa batterie est de 45 minutes au maximum, ce qui vous laisse largement le temps de faire place nette de toutes poussières récalcitrantes, ou de taches sur vos sols. Les capacités d’un litre pour chaque réservoir vous permettent de ne pas le vider à chaque utilisation, même s’il est plus hygiénique de le faire à chaque fois.

Une autre fonction hyper pratique est l’intégration d’une plaque filtrante située au centre du réservoir. Cette séparation automatique se produit entre les liquides et les solides une fois que les déchets secs et humides ont été aspirés du sol. Une fonctionnalité qui facilite l’élimination des déchets et le nettoyage des réservoirs. De plus, l’aspirateur est équipé d’un affichage LED numérique qui vous donne un aperçu clair de l’état de la machine, de la batterie et des modes de nettoyage.

Enfin, grâce à sa conception autopropulsée, et son faible poids de cinq kilos, il ne sera pas trop lourd à déplacer, et sa maniabilité se révèle parfaite. En effet, ses roues tournent automatiquement pendant le nettoyage, ce qui vous évite les manipulations habituelles de ce type d’aspirateur. Ajoutons aussi le fait que sa batterie soit amovible, ce qui vous facilitera le rechargement.

Un aspirateur intelligent et connecté

L’aspirateur Proscenic F20 dispose de quatre modes de nettoyage. Le mode intelligent utilise la lumière infrarouge pour détecter les taches et ajuster automatiquement l’aspiration et le débit d’eau. Le mode MAX procure une puissance maximale pour une efficacité optimale, tandis que le mode de stérilisation assure une propreté impeccable.

Il faut aussi ajouter le mode séchage pour achever le tableau. En d’autres termes, lorsqu’il détecte une tâche incrustée, il se met en mode MAX, puis va aspirer l’eau et sécher la partie humide.

Conclusion

Vous l’aurez compris, l’aspirateur 4-en-1 Proscenic F20 est bien plus qu’un simple appareil de nettoyage. C’est une solution intelligente et efficace qui répond à tous vos besoins de nettoyage, offrant puissance, polyvalence et praticité. Que vous ayez besoin d’aspiration, de nettoyage, de lavage ou de séchage, le Proscenic F20 est prêt à relever le défi, vous laissant avec un espace de vie impeccable et rafraîchi, sans le moindre effort excessif. Son seul défaut, il ne peut pas fonctionner sans eau comme un aspirateur classique, c’est un peu dommage. L’aspirateur est disponible sur Amazon au tarif de 333,28 €, un tarif très correct pour un aspirateur balai lavant

Les plus

Un gros réservoir d’eau propre et d’eaux sales

Un moteur intégré à la brosse

Il tient debout seul

Une brosse très large

Les moins

Ne fonctionne pas sans eau

Toutes les caractéristiques techniques du Proscenic WashVac F20

Type de sol compatible : vinyle, tuile, parquets, carrelage, sol en ciment

Capacité d’eau pure : 1 litre

Capacité d’eau usée : 1 litre

Puissance : ‎150 watts

Niveau sonore maximum : 76 dB

Poids : 5 kg

Capacité de la batterie : 4 000 mAh

Dimensions du produit (L × l × h) : 25,4 × 27,94 × 114,3 cm

Mode de nettoyage : sec/humide

