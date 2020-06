Harley Davidson vous offre le permis moto A2, si vous achetez une Harley Davidson... neuve !

Vous comptez jouer les bikers au guidon d’une Harley-Davidson cet été ? Avec la crise du Covid-19, la marque américaine se trouve, comme beaucoup d’entreprises se trouve en difficultés financières. Harley-Davidson a même dû repousser la sortie de deux de ses modèles : la Bronx et la Pan America.

Pour relancer la machine économique, la marque mondialement connue lance l’opération Passport To Freedom ou Passeport vers la liberté. Et Harley-Davidson frappe fort puisque votre permis moto (A2), vous est offert pour l’achat d’une Harley… neuve. Peut-être un beau coup à jouer si vous envisagez de devenir motard !

Normalement, on passe le permis avant d’acheter la moto, mais si vous souhaitez faire l’inverse, Harley Davidson lance une opération commerciale intéressante. Un permis moto coûte en moyenne 800€ et jusqu’à 1200€ dans les grandes villes. Jusqu’au 30 septembre 2020, lorsque vous achetez un modèle Sportster ou Softail neuf, la marque finance votre permis A2.

Le permis A2 vous permet de conduire une moto jusqu’à 35kW (47.5ch). Après deux ans de permis, une formation passerelle vous permettra d’obtenir le permis A1 qui ne limite plus la puissance ou la cylindrée.

Concrètement pour une Harley Davidson payée 7690€, la marque vous déduit le permis A2. Et si vous êtes détenteur de ce même permis A2 depuis le 1er janvier 2019, le constructeur vous fera une remise sur l’achat de votre moto. L’offre est également valable pour ceux qui ont effectué la passerelle A2 vers A depuis la même date.

L’offre Passeport vers la liberté se terminera le 30 septembre 2020. Elle vous permettra peut-être d’acquérir moto et permis en même temps. Une offre intelligente pour la marque américaine, et qui risque de décider les plus hésitants.