Bon plan : deux vélos électriques et deux centrale solaires à des prix défiant toute concurrence sur Geekmaxi

En avant les promos, c’est ainsi que l’on pourrait décrire les promotions en cours ! Des codes promotions, des réductions et des offres spéciales sur certains produits. En ce début d’été 2023, et jusqu’au 18 juillet inclus, le site Geekmaxi propose des offres sur les articles de plein air, mais également sur quelques articles en promotions spéciales. Les bonnes affaires, c’est donc maintenant qu’il va falloir les réaliser. Après le 18 juillet, il sera trop tard, et vous n’aurez que vos yeux pour pleurer ! C’est parti pour des réductions de folies, et des codes comme s’il en pleuvait !

Toutes les promotions en cours sur la saison en plein air :

Vous pouvez retrouver cette promotion sur le site Geekmaxi, en vigueur jusqu’au 18 juillet inclus. Voici les offres disponibles sur la totalité du site :

Bénéficiez de 10 € de réduction pour toute commande supérieure à 200 € avec le code promo : Z38VXYJA

Bénéficiez de 20 € de réduction pour toute commande supérieure à 500 € avec le code promo : a36VUysT

Bénéficiez de 35 € de réduction pour toute commande supérieure à 700 € avec le code promo : SJb7HjzI

Bénéficiez de 60 € de réduction pour toute commande supérieure à 1 000 € avec le code promo : 9Y4HWnbQ

Bénéficiez de 6 % de réduction sur toute commande contenant au moins deux articles avec le code promo : 7C74QvqJ

Voici à présent les quatre produits en super promo, à ne manquer sous aucun prétexte.

La centrale électrique portable BLUETTI EB70

Le générateur portable BLUETTI AC200P a une batterie de grande capacité de 716 Wh / 32 000 mAh à 22,4 V, utilisant des cellules LiFePO4 réputées pour leur longue durée de vie. Avec des dimensions compactes de 32 × 21,6 × 22,1 cm, il est parfait pour une utilisation en extérieur. Il fonctionne dans une plage de température de 0° C à 40° C et dispose d’un mode économie d’énergie.

Il offre deux sorties CA 220-240 V, 1000 W (surtension 1400 W) avec une onde sinusoïdale pure, deux sorties USB Type-C jusqu’à 100 W, deux sorties USB-A 5 V/3 A, une sortie CC régulée de 12 V/10 A, une charge sans fil jusqu’à 15 W, une sortie régulée de 12 V/10 A pour un abri de voiture, un éclairage LED avec différents modes de luminosité et un mode Flash SOS en cas d’urgence. Il accepte une entrée CC de 12 V à 28 V, avec une intensité maximale de 8 A et une puissance maximale de 200 W. La centrale électrique portable BLUETTI EB70 est au prix de 384 € sur le site Geekmaxi, jusqu’au 18 juillet 2023 inclus avec le coupon suivant : 839QL9IQ

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 2048 Wh/2400 W

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 est équipée d’une batterie LiFePO4 de 2 408 Wh à 51,2 V et 640 000 mAh. Elle fonctionne dans une plage de température de 0 à 40 degrés et dispose de 7 ventilateurs pour un refroidissement efficace. Les sorties comprennent deux ports USB-A avec charge rapide QC3.0 (5V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A) et trois ports Type-C, dont un port PD de 20 W et un port de 100 W avec différentes tensions de sortie. Elle offre également une sortie CC XT60 de 12 V/25 A, une sortie DC5521 de 12 V/3 A et une prise allume-cigare de 12 V/10 A.

Pour les entrées, elle peut être chargée via une prise secteur Super charge AC, une charge solaire de 12 V à 48 V/15A et une charge de voiture de 12 V/8 A ou 24 V/10 A. Elle pèse 24 kg et mesure 38,6 cm x 28,4 cm x 32,1 cm. La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 2048 Wh/2400 W, testé par nos soins et noté 4,5/5 est au prix de 939 € sur le site Geekmaxi, jusqu’au 18 juillet 2023 inclus, avec le coupon suivant : jw3aYkF7

Le vélo électrique ELEGLIDE M1 PLUS

L’Éléglide M1 PLUS est un vélo électrique pliant avec des spécifications impressionnantes. Il pèse 21,7 kg et a une taille dépliée de 1790 × 680 x 1 041 mm. Le cadre mesure 27,5″ x 18″ et le guidon a une longueur de 680 mm. La hauteur de selle est réglable de 33,5″ à 41,5″ pour s’adapter à des utilisateurs de 165 cm à 195 cm et un poids maximal de 100 kg. Le vélo peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et a une autonomie de 50 km en mode tout électrique et 100 km en mode assistance. Il propose différents niveaux d’assistance de 12 km/h (niveau 1) à 25 km/h (niveau 5). Pour assurer la sécurité, il est équipé d’un système de freinage à disque à l’avant et à l’arrière. Il peut grimper des pentes jusqu’à 15° (26,8 %) grâce à son moteur de 250 W, avec une puissance maximale instantanée de 500 W et un couple de sortie maximal de 45 Nm. La batterie de 12,5 Ah / 36 V se charge complètement en environ 7 heures. Le vélo électrique ELEGLIDE M1 PLUS testé par notre équipe et noté 4,2/5 est au prix de 649,99 € sur le site Geekmaxi, jusqu’au 18 juillet 2023 inclus, avec le coupon suivant : JLLA6UKZ

Le vélo électrique pliable Engwe EP-2 Pro

ENGWE présente le modèle EP-2 PRO 2022 de sa gamme de vélos électriques “moped bike”. Ce vélo électrique noir a un cadre en alliage d’aluminium de 50,8 × 43,8 cm, une suspension à verrouillage en alliage avec une course de 100 mm et un accélérateur de type “Twist Throttle TZ500-7” avec contrôle de la vitesse de torsion. Le système d’entraînement électrique a une puissance de 750 W et une vitesse maximale de 25 à 30 mph. Il est alimenté par une batterie de 48 V, 13 Ah, garantissant une portée de 45 à 80 miles et se charge en 4 à 5 heures.

Le tableau de bord est un écran LCD M5 de quatre pouces. Le vélo a une transmission Shimano à 7 vitesses, des freins à disque mécaniques, des pneus CST de 20″ x 4,0″, une selle pliable et convient aux cyclistes mesurant de 5,1 à 6,5 pieds. Le vélo pèse 30,1 kg et mesure 169 × 120 × 57 cm. Avec ses performances et sa polyvalence, l’ENGWE EP-2 PRO 2022 est un choix attrayant pour les amateurs de vélo électrique. Le vélo électrique pliable Engwe EP-2 Pro testé par nos rédacteurs et noté 4/5 est au prix de 949 € sur le site Geekmaxi, jusqu’au 18 juillet inclus, avec le coupon suivant : 5LN4ZX3X