Les calendriers de l’avent LEGO Marvel, Harry Potter et Star Wars à prix fracassés sur Amazon

La fin d’année est en approche sur notre galaxie et elle est bien entendu synonyme de Noël, de fêtes en famille et de cadeaux en tous genres. Une période précède l’arrivée de Noël : celle de l’avent. L’Avent est une période liturgique chrétienne qui marque le début de l’année liturgique. Les quatre semaines de l’Avent sont souvent symbolisées par l’utilisation d’une couronne de l’Avent, une couronne circulaire ornée de quatre bougies. Chaque dimanche de l’Avent, une bougie supplémentaire est allumée pour marquer la progression du temps jusqu’à Noël. Ces bougies symbolisent l’espoir, la paix, la joie et l’amour. Mercantilement, cette période se traduit par l’arrivée des calendriers de l’avent, qui feront patienter les enfants (ou les adultes) jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Si vous êtes fan de Marvel, de Harry Potter ou de Stars Wars, Amazon fracasse les prix sur ceux conçus par la célèbre marque LEGO. Découverte !

Le calendrier de l’avent Marvel par LEGO

Le calendrier de l’Avent LEGO Marvel Avengers 2023 promet une expérience palpitante pour les fans de cet univers. Les 24 jours de décembre réservent une diversité de cadeaux passionnants, parmi lesquels se trouvent 7 mini figurines LEGO Marvel Avengers. Les héros emblématiques tels que Doctor Strange, Captain America, Spider-Man, Iron Man, Okoye, Wong, et Black Widow prennent vie dans ce calendrier exceptionnel. Inspiré du Marvel Cinematic Universe, ce calendrier offre une variété de créations, dont un Quinjet, un jetpack, un kit de hockey sur glace, le train d’Hydra et bien d’autres éléments qui plairont aux petits comme aux grands enfants. L’univers de Marvel comptant de nombreux fans adultes. Le calendrier de l’avent Marvel LEGO est au prix de 27,99 €* au lieu de 37,99 € (- 26 %).

Le calendrier de l’avent Harry Potter par LEGO

Les passionnés de Harry Potter peuvent s’embarquer dans leurs propres péripéties à Pré-au-Lard grâce au calendrier de l’avent LEGO Harry Potter 2023. Au fil des quatre semaines, vous pourrez découvrir six personnages LEGO incontournables de la saga du petit sorcier. Cette année, vous découvrirez également la toute première figurine d’Aberforth Dumbledore. Étrange coïncidence puisque l’acteur emblématique qui jouait Dumbledore, Michaël Gambon, nous a quitté le mois dernier. Le calendrier présente aussi 18 miniatures de lieux, dont les auberges Les Trois Balais et La Tête de Sanglier, ainsi que la boutique de farces et attrapes et de bonbons. Le calendrier de l’avent Harry Potter LEGO est au prix de 27,99 €* au lieu de 37,99 € (- 26 %).

Le calendrier de l’avent Stars Wars par LEGO

Et le petit dernier pour la série issue de la série créée par le réalisateur, scénariste et producteur américain George Lucas. Parmi les personnages, on retrouve l’Empereur Palpatine de LEGO Star Wars, un Ewok et un droïde Pit arborant des tenues festives, un droïde Gonk déguisé en renne, ainsi qu’une figurine du droïde de combat LEGO B-1. La collection s’enrichit également avec des personnages tels qu’Omega sur son traîneau, un soldat clone de la 212ᵉ légion, un droïde de combat B-1 LEGO Star Wars et la Princesse Leia.

De plus, le calendrier offre la construction de 10 véhicules, parmi lesquels Le Justifier, le chasseur N-1 du Mandalorien, un turbo tank, un speeder STAP, une navette impériale, une moto speeder, ainsi qu’un destroyer stellaire de classe Impérial. D’autres surprises seront évidemment à découvrir au fil des jours. Le calendrier de l’avent Star Wars LEGO est au prix de 27,99 €* au lieu de 37,99 € (- 26 %).

