Vente flash : une réduction folle de presque 1 000 € sur l’Aspirateur Robot Laveur Roborock Q7 MAX

Normalement, l’automne et la pluie devraient déjà être de retour, mais, cette année, la nature en a décidé autrement. Ces températures très, voire trop clémentes ne sont pas une excellente nouvelle pour la planète. Cependant, si nous considérons les avantages que cela apporte, il est évident que nos radiateurs restent, pour le moment, muets. Il est un autre poste sur lequel nous économisons du temps quand il fait beau : le nettoyage des sols. Eh oui, par temps sec, pas de traces de pattes de chiens, pas de traces de pas boueux des enfants qui oublient de retirer leurs chaussures, etc. Pour anticiper, car l’automne arrivera forcément un jour, Cdiscount fracasse littéralement le prix de l’aspirateur robot laveur blanc Roborock Q7 MAX. Du jamais vu avec un prix de vente de 329 €* au lieu de 1 299 €. Découverte

Roborock Q7 MAX, la puissance à l’état pur

Le Roborock Q7 MAX appartient à la nouvelle série Q de robots aspirateurs conçue pour rendre les fonctionnalités avancées accessibles à un public plus large. Avec la navigation laser Lidar, un contrôle complet via une application et la prise en charge du vidage automatique du bac, il procure une solution complète pour un nettoyage efficace. Le Roborock Q7 MAX, un aspirateur robot blanc et laveur, offre des fonctionnalités avancées pour un nettoyage efficace. Avec une puissance d’aspiration HyperForce de 4 200 Pa, cet aspirateur peut éliminer la saleté des tapis, les débris des fissures du sol, et capturer la poussière fine sur les sols durs et les tapis. La puissance d’aspiration maximale de 4 200 Pa permet d’éliminer efficacement la saleté et les débris. Il s’équipe d’un bac à poussière de 470 ml et d’un réservoir d’eau de 350 ml, le Roborock Q7 Max peut aspirer et laver simultanément.

Une batterie puissante et des accessoires pratiques

Cet aspirateur robot laveur se dote également d’une puissante batterie de 5 200 mAh, qui garantit jusqu’à 180 minutes d’autonomie avec une seule charge, et une surface totale de nettoyage de 240 m². Les maisons d’une telle surface au sol sont assez rares, il conviendra donc pour la plupart des habitations. Le réservoir d’eau électronique permet un lavage simultané tout en maintenant la serpillière humide pendant le nettoyage. Pour compléter le tableau, il se dote d’une brosse principale tout caoutchouc qui résiste aux enchevêtrements de cheveux, idéale pour les cheveux longs et les poils d’animaux.

De plus, il se dote du contrôle vocal et est compatible avec raccourcis Google Home, Amazon Alexa et Apple Siri. Enfin, la sécurité des enfants et des animaux est assurée par la fonction de verrouillage qui évite les démarrages accidentels par les enfants ou les animaux curieux. Côté équipements inclus dans le colis, vous retrouverez en plus de l’aspirateur, un câble d’alimentation, un support de serpillère VibraRise et une serpillère.

Toutes les caractéristiques techniques principales :

Puissance : 58 W

Aspiration Maximale : 4 200 Pa

Navigation : Lidar

Volume de la Boîte à Poussière : 470 ml

Capacité du Réservoir d’Eau : 350 ml

Autonomie d’une Seule Batterie : 180 min

Zone de Nettoyage : 240 m²

Hauteur de Franchissement d’Obstacles : 2 cm

Niveau Sonore : 67 dB(A)

Temps de Charge : Moins de 6 heures

Dimensions (LlH) : 353 mm x 350 mm x 96,5 mm

Poids Net : 3,8 kg

Poids Brut : 6 kg

*Le prix a été relevé le 10 octobre 2023, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.