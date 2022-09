Caracat : une “caravane catamaran” électrique qui vous permet de dormir sur terre ou sur l’eau

Les “maisons mobiles” ont le vent en poupe à l’heure ou de nombreuses personnes souhaitent s’évader d’un quotidien parfois un peu trop intense ou anxiogène. Tiny-houses, bus, van, fourgons, ou petites cabanes sur remorques aménagés, les idées ne manquent pas pour prendre la route en ayant tout (ou presque) à disposition, et s’assurer un maximum de liberté. Mais pour les amoureux de la mer, s’offrir de quoi bivouaquer sur terre ET sur l’eau peut sembler inaccessible, d’un point de vu financier ou logistique. Heureusement, les idées ne manquent pas, et il existe des véhicules capables de vous balader aussi bien sur les routes que sur les flots, en ayant tout le confort nécessaire à portée de main. L’entreprise Caracat (pour la combinaison de caravane et catamaran, et non le félin d’Afrique), basée en Allemagne et dont la production se fait en Turquie, a présenté son dernier modèle au salon de la caravane de Düsseldorf 2022, et il est magnifique. Découverte !

Une maison sur terre ou sur mer

Le Caracat combine à la fois tous les avantages d’une caravane et d’un petit bateau en un seul véhicule. Cela est rendu possible grâce à un ponton extensible, qui peut se replier sur une largeur de 2,5 mètres (largeur de route), et permet donc son transport et son placement sur une remorque de bateau classique. En mer ou sur un lac, les pontons électriques se déploient jusqu’à atteindre une largeur de 3,7 mètres, ce qui permet une stabilité et un confort optimal pour l’engin.

Un intérieur confortable

Pour commencer, malgré un espace de vie réduit, il vous est possible de loger jusqu’à 6 personnes dans ce petit bateau. En effet, vous trouverez dans le coin salon deux canapés qui se transforment chacun en lit double, et un toit-lit escamotable qui permet deux couchages supplémentaires. Le sol en teck est joliment garni de cuir et d’Alcantara. On trouve dans ce même espace le coin d’eau, avec douche, lavabo et toilettes. Le coin cuisine ne manque de rien avec ses équipements: réfrigérateur, table de cuisson, four à micro-ondes et même refroidisseur à vin ! L’extérieur n’est pas en reste: vous trouverez sur le Caracat un pont à l’arrière et un petit balcon à l’avant pour prendre un petit bol d’air si l’intérieur est saturé de monde ! Un salon de bain de soleil est disposé sur le toit plat, où vous pourrez déployer un auvent.

Quelques informations supplémentaires

Ce superbe engin est disponible en trois modèles de tailles différentes : 6,6 mètres; 7,6 mètres ou 8,6 mètres. Sur ce dernier modèle, les concepteurs ont ajouté:

un panneau solaire de 200 W,

un chauffe-eau/ air Truma,

une prise de quai de 32 A,

une batterie de loisirs 220 Ah Victron,

un climatiseur,

un GPS Garmin 722 XS,

une télévision DEL rétractable avec système audio Bluetooth inclus.

Alors que le Caracat est déplacé sur terre grâce à votre véhicule de remorquage, une fois en mer, il avance grâce à un petit moteur électrique de 8 ch, qui assure des déplacements propres et silencieux, sur les lacs notamment. Toutefois, si vous souhaitez vous aventurer en mer, il est possible d’augmenter la puissance du moteur jusqu’à 100 ch. Du luxe, du confort, de la liberté, tout cela n’est pas donné: comptez 130 000 € pour le plus petit modèle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site ! Des photos du prototype sont disponible sur NewAtlas.