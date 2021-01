Eco Remote : les nouvelles télécommandes Samsung fonctionneront à l’énergie solaire

La lutte contre le réchauffement climatique est un combat qui nécessite l’implication de chacun d’entre nous. Consciente de cette réalité, Samsung intensifie la mise en œuvre de solutions qui visent à limiter son impact environnemental et réduire ainsi son empreinte carbone.

Pour la fabrication de ses produits, la firme sud-coréenne privilégie du coup l’utilisation de matériaux recyclables. Elle met aussi l’accent sur le recours aux énergies renouvelables. Des valeurs que le géant asiatique de l’électronique n’a visiblement pas oublié de prendre en compte lors de la conception de sa nouvelle télécommande ECO.

Une télécommande équipée d’un panneau solaire

Sobrement nommé Eco Remote, le dispositif accompagne la nouvelle gamme de téléviseurs QLED 4 K et 8 K du constructeur, c’est-à-dire les modèles de l’année 2021. À première vue, il ressemble à une télécommande classique, sauf qu’il comporte à l’arrière un petit panneau solaire. Ce dernier est utile pour charger la batterie interne. En parlant d’alimentation, sachez que Samsung promet jusqu’à deux ans d’utilisation avant que l’accumulateur ne perde toute sa capacité et ne nécessite une recharge complète.

À noter cependant que la batterie a été conçue pour durer environ sept ans, ce qui représente le cycle de vie moyen d’un téléviseur, note The Verge. Cette durée de vie étendue nous évitera de changer les piles de la télécommande au fil du temps. Et au cas où l’on aurait besoin de recharger l’accessoire plus rapidement, un port USB-C est prévu.

Composée de 28 % de plastique recyclé

Outre l’accent mis sur le recours à une source d’énergie propre et l’utilisation de batteries à longue durée de vie, ce qui réduira forcément nos déchets de piles AAA, la nouvelle télécommande ECO de Samsung adopte des matériaux recyclés. Fabriqué à partir de 31 grammes de plastique, elle serait constituée de 28 % de polyéthylène téréphtalate recyclé, le constructeur ambitionnant de « réduire des tonnes de déchets plastiques par an ».

Des cartons d’emballage qui se transforment en objet déco

Mis à part la télécommande ECO Remote, le constructeur n’a pas oublié de poursuivre cette année ses efforts visant à limiter l’impact écologique de ses emballages. Les nouveaux téléviseurs QLED sont par exemple livrés dans des cartons écologiques qui ne comportent aucune impression utilisant de l’encre à base d’huile. Samsung annonce aussi la mise en place d’une solution durable permettant de recycler jusqu’à 200 000 tonnes de cartons par an, en incitant notamment les acheteurs à les transformer en objet de décoration intérieure.