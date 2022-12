Les éoliennes flottantes représentent une solution pertinente pour exploiter pleinement la force des vents au large. Toutefois, pour tirer profit de cet énorme potentiel, il est de mise de mettre en place un système bien réfléchi. En effet, l’eau est bien profonde au milieu du grand bleu, là où le vent souffle plus fort. Par conséquent, cela nécessite un moyen plus adapté pour stabiliser l’appareil. La solution correspondante est souvent très coûteuse et, surtout, difficile à déployer. C’est justement ce problème que certaines entreprises dans le secteur essaient de contourner. Pour sa part, Eolink, une marque française compte très bientôt concevoir son nouveau système d’éolienne flottante. Ce premier appareil devrait produire environ cinq mégawatts d’énergie une fois qu’il sera mis en service au printemps 2024.

Un poids réduit ?

Cette nouvelle éolienne flottante sera montée sur une base pyramidale. Pour mieux comprendre, imaginez deux mêmes triangles, alignez parallèlement les bases de chacun sur un même plan horizontal, puis joignez les deux sommets. Vous obtenez une pyramide et entre les sommets se trouvera l’hélice. Autrement dit, le système reprend celui d’une grande roue en quelque sorte. Ces supports en triangle remplacent donc le grand mât que l’on a l’habitude de voir. Grâce à cette configuration, la nacelle deviendra systématiquement plus légère. En effet, elle sera posée sur quatre supports (les côtés des triangles) qui permettent de mieux répartir sa charge. Comme la base est plus large que celle des éoliennes flottantes ordinaires, l’appareil nécessitera moins de métal pour maintenir sa stabilité. D’après Eolink, ce système utilise 30 % d’acier en moins, comparé à un modèle classique.

Une conception adaptée aux dynamiques des vents et des eaux

Contrairement aux éoliennes terrestres, l’éolienne flottante comme celle d’Eolink ne craint pas les changements de direction de vents. En effet, lorsque les pyramides sont bien placées, l’appareil parvient toujours à s’adapter au flux. Il faut aussi savoir que dans ce nouveau modèle d’éolienne, Eolink a mis en place un système permettant à la turbine de s’orienter jusqu’à 120 degrés. Cette fonctionnalité permettra de contourner les éventualités du désalignement du vent et des courants océaniques.

Un montage et une installation simples

L’éolienne pyramide flottante aura l’avantage d’être « simple » de montage. Évidemment, une telle structure ne peut pas être facile à installer, mais elle est plus simple à monter comparée aux autres éoliennes flottantes. Elle peut être mise en place dans un ordinaire chantier naval avant d’être déployée en mer ou en océan. Après sa construction, il suffit de mettre l’éolienne à l’eau pour la remorquer jusqu’au parc. Il n’est pas forcément nécessaire de recourir à un navire-grue spécialisé et hyper cher. Une fois l’appareil arrivé sur place, il ne restera plus que les étapes de l’amarrage et de la connexion. Avec sa nouvelle éolienne, Eolink espère qu’il sera possible de fournir de l’électricité, dont le prix est entre 20 à 25 % moins cher par rapport à un autre système. Dans tous les cas, l’appareil ne se verra pas exposé en marché avant des mois encore. Plus d’informations : eolink.fr