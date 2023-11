Punaises de lit : des huiles essentielles pour prévenir l’infestation

Les punaises de lit sont les stars de cet automne ! Des stars qui ne sont pas réellement les bienvenues chez nous, mais qui envahissent pourtant de nombreux foyers. Elles se nichent dans nos matelas, leur lieu de villégiature favori, dans nos canapés et même sur nos vêtements. Quant à la contamination de votre domicile, elle se fait par les transports en commun, où elles ont maintes fois été repérées, ou dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc. À moins de vivre en ermite, il est difficile de ne pas croiser leur chemin. Lorsque l’on est infesté, l’une des seules solutions est de faire appel à un professionnel, car ces bestioles sont résistantes aux insecticides. En attendant, il existe une méthode pour prévenir l’infestation grâce à certaines huiles essentielles. C’est bien connu, les insectes ont tous une aversion aux huiles essentielles, encore faut-il le savoir. Petit tour d’horizon des huiles essentielles à utiliser pour lutter contre les punaises de lit.

Lutter contre les punaises de lit avec des huiles essentielles ?

Ces insectes hématophages se nourrissent de notre sang, provoquant des démangeaisons et des irritations cutanées désagréables. Cependant, elles ne sont pas dangereuses pour la santé et ne transmettent aucune maladie, comme ce peut être le cas avec la maladie de Lyme transmise par les tiques. Pour lutter contre leur infestation, certaines huiles essentielles se révèlent être des alliées précieuses, tant pour leur efficacité répulsive que pour leur capacité à renforcer les insecticides chimiques. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un remède miracle, les punaises de lit sont plutôt du genre récalcitrantes, mais cela peut aider à prévenir l’infestation et à tenter de s’en débarrasser. Trois huiles essentielles se distinguent dans cette lutte contre les punaises de lit : l’huile essentielle d’origan vulgaire (7,73 €), l’huile essentielle de clou de giroflier (3,99 €) et l’huile essentielle d’eucalyptus citronné (2,84 €). Comme vous le constatez, cette solution s’avère plutôt économique !

Les conseils d’Aude Maillard, pharmacienne

Aude Maillard, pharmacienne spécialisée dans l’aromathérapie scientifique et médicale, livre sa recette dans une interview accordée au Journal des Femmes.

un flacon pulvérisateur de 100 ml, de préférence en verre teinté ;

2 ml ou 60 gouttes de chaque huile essentielle énoncées ci-dessus ;

de l’eau du robinet.

Il suffit alors de mélanger les 60 gouttes de chaque huile essentielle puis de remplir le flacon d’eau. Mélanger très énergiquement le produit obtenu, les huiles essentielles n’étant pas miscibles, il ne faut pas hésiter à secouer vigoureusement votre mélange. Vous pouvez aussi ajouter 30 ml de solubol, un dispersant qui facilitera le mélange, mais ce n’est pas obligatoire.

Comment utiliser le mélange obtenu ?

Il est recommandé de pulvériser l’eau aromatique au moins trois fois par jour sur les zones potentiellement à risque d’infestation, notamment sur les textiles, les sièges de transport en commun, les meubles, les tapis, les oreillers, le sommier et les draps. Attention, les huiles essentielles sont des produits très puissants, il faudra donc veiller à ne jamais pulvériser le mélange sur la peau. En effet, il pourrait provoquer des brûlures. Comme nous vous l’avons dit, les huiles essentielles ne sont pas « une baguette magique » pour lutter contre les punaises de lit. Cependant, ils apportent une solution préventive et une alternative aux produits chimiques. Et vu le petit prix de cette alternative, cela vaut peut-être le coup d’essayer, non ? Que pensez-vous de cette astuce ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

