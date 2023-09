« Back to School », deux promotions cumulables sur les panneaux solaires prêts à l’emploi Beem

Nous sommes nombreux, cette année, à nous demander comment nous allons pouvoir économiser de l’énergie. Et surtout, comment éviter que notre facture d’électricité nous oblige à faire un crédit à la banque pour payer le surplus lié aux augmentations successives. Certains clients de certains fournisseurs ont reçu des factures avoisinant les 10 000 €, un scandale qui n’est pas passé inaperçu. Mais que faire, à part payer puis contester ? Nous avons peut-être une solution pour vous aider à réduire votre facture d’énergie. La marque Beem, qui fabrique des kits solaires de balcons, propose une réduction sur deux de ces kits en ce moment. On vous les présente immédiatement.

Le kit Beem 300 W

Grâce à votre propre source d’énergie à faible impact environnemental et à la gestion efficace de votre consommation d’énergie, vous pouvez économiser jusqu’à 190 € par an sur votre facture d’électricité. Cette économie se répartit en deux parties essentielles : d’abord, une économie annuelle de 80 €, grâce à la production d’énergie solaire, puis une économie additionnelle de 110 € par an, grâce à une meilleure maîtrise de votre consommation d’énergie. L’installation du kit est rapide et aisée, prenant moins d’une heure. Il vous suffit de déballer, de positionner et de brancher.

Le tour est joué, vous pouvez commencer à profiter des avantages de votre propre source d’énergie solaire. Le kit de 300 W est capable d’alimenter un réfrigérateur (130 kWh/an), une box internet (95 kWh/an) et un lave-linge (105 kWh/an) sur une année entière. Ce qui en fait un investissement écologique et économique judicieux. Le kit Beem 300 W est proposé, jusqu’au 15 octobre 2023, au prix de 499 € au lieu de 529 €. Et grâce au code promotion PART-NEOZONE, vous bénéficiez de 30 € supplémentaires, soit un prix final de 469 € seulement.

Le kit Beem 420 W

Le kit solaire 420W de Beem nécessite une surface de 3 m² d’ensoleillement. Il comprend une installation complète avec un motif floral au mur, une alimentation de 10 m, une application Beem et un compteur Wi-Fi intelligent pour surveiller votre production d’énergie. Grâce à ce kit 420 W, vous allez pouvoir économiser jusqu’à 270 € par an sur votre consommation. Plus précisément, vous réaliserez 150 € d’économies annuelles, grâce à la production d’énergie solaire et 120 € supplémentaires, grâce à la gestion efficace de votre énergie. Sur une période de 25 ans, cela équivaut à des économies totales de 6 926 €.

Avec une production annuelle de 508 kWh, ce kit offre une rentabilité remarquable en seulement trois ans. Le kit Beem 420 W est proposé, jusqu’au 15 octobre 2023, au prix de 710 € au lieu de 740 €. Et grâce au code promotion, vous bénéficiez de 30 € supplémentaire, soit un prix final de 680 € seulement.

Que faut-il savoir de plus sur les kits Beem ?

Lorsque vous optez pour l’une des solutions Beem, vous bénéficiez d’une garantie solide de 10 ans. De plus, vous avez la possibilité d’effectuer un paiement en 4 ou 10 fois sans frais, en partenariat avec Alma. Pour encore vous faciliter la tâche, Beem propose une option Zen et prendra en charge la déclaration auprès d’ENEDIS pour vous, pour seulement 15 € de plus. Cela vous libèrera de tous les tracas administratifs et vous permettra de profiter pleinement de votre installation solaire. N’est-ce pas là un véritable bon plan ? Un kit solaire à moins de 500 € : du jamais vu encore !

