Mise à jour de Google Home : de nouvelles fonctionnalités pour les prises électriques intelligentes

Google et son application domotique Home continuent de vous faciliter la vie : la dernière mise à jour de l’appli lui confère en effet de nouvelles fonctionnalités pratiques qui permettent de contrôler plus d’appareils électroménagers dans la maison.

Nouveaux paramétrages pour les prises intelligentes : Jeudi 9 juillet 2020, Google avait annoncé la mise à jour de Google Home : le géant du Net a indiqué que son application domotique embarque désormais de nouvelles options de paramétrages pour les prises murales connectées.

La mise à jour permet aux utilisateurs de contrôler à distance tous les appareils NON-CONNECTES de leur maison du moment qu’ils sont branchés à une prise intelligente. Chauffage, climatiseur, télévision, cafetière, ventilateur ou autres… il est donc maintenant possible de les allumer ou les éteindre à distance depuis votre smartphone, mais aussi par commande vocale vu que Google Home est compatible avec Google Assistant.

Comment ça marche ?

Pour prendre le contrôle des prises électriques de sa maison grâce à Google Home, c’est vraiment simple : rendez-vous dans l’app Maison, puis dans la section paramètres où il existe désormais une nouvelle option « type ». Cette dernière propose une liste de « types d’appareils courants ». Les utilisateurs n’auront ensuite qu’à sélectionner les appareils qu’ils souhaitent allumer et éteindre à distance grâce à une prise murale connectée. Il faut ensuite renommer chaque appareil et le localiser dans les paramètres de l’application Home.

Une fois que c’est fait, les utilisateurs pourront facilement contrôler les appareils électroménagers de la maison depuis leur Smartphone, mais aussi d’un simple « Ok Google, allume la cafetière dans la cuisine / éteint le téléviseur dans le salon » par exemple.

Une maison toujours plus connectée avec Google Home

Depuis le lancement de sa gamme d’enceintes intelligentes en 2016, Google continue de peaufiner ses gadgets et son application domotique. Le géant du Net persévère en effet dans sa quête d’innovation pour des maisons toujours plus high-tech et connectées que jamais.

Aujourd’hui grâce aux efforts fournis, la dernière mise à jour de Google Home permet de transformer n’importe quel appareil électrique en objet connecté. Et ce n’est que le début quand on connait la motivation de Google à toujours se dépasser pour le bien des consommateurs. En attendant d’autres nouveautés, la mise à jour de Google Home est disponible en téléchargement pour les Smartphones iOS et Android.

Photo de couverture Vantage_DS / Shutterstock