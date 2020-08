Attache-masque, feuilles de savon, voici le kit « anti-covid » de la rentrée !

Votre « checklist rentrée » est prête ? Vous avez fait le plein de vêtements, cahiers, stylos et cartables ? Mais vous n’êtes pas sans savoir que la rentrée se fera forcément sous le signe de la Covid-19 et de ses désormais indispensables gestes barrières.

Si, en entreprises les masques seront fournis par les employeurs, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Idem pour le lavage des mains. Certaines entreprises fourniront le nécessaire, d’autres n’en auront peut-être pas les moyens…

Quant aux élèves, étudiants, lycéens, collégiens, les gestes barrières et les masques seront obligatoires aussi, mais à la charge des parents. Voici le kit anti-covid !

Les masques barrières :

Obligatoires mais à la charge des familles, voilà le message envoyé par Jean Michel Blanquer. Qu’ils soient jetables ou réutilisables, il faudra les porter. Il n’est pas évident de porter un masque toute la journée. Pourtant un simple attache-masque pourrait vous rendre la vie plus facile… Et le port du masque moins désagréable.

Le lavage des mains :

Bien sûr, le gel hydroalcoolique sera de la partie en cette rentrée… Mais saviez-vous qu’il existait deux alternatives plus écologiques et beaucoup moins agressives pour la peau !

Les feuilles de savon qui s’emportent partout et qui ne nécessitent qu’une petite bouteille d’eau ou une fontaine municipale. Elles sont très pratiques à utiliser et elles tiennent dans votre sac à main. Pour utiliser ces feuilles de savon, nous ne pouvons qu’approuver ces produits… Toujours à portée de main, elles permettent de se laver les mains avec eau et savon n’importe où !

Le bracelet distributeur de savon… Une petite nouveauté dans les gadgets utiles, notamment pour les adolescents. Il suffit de remplir le réservoir du bracelet pour qu’il distribue un peu de savon au moment voulu…

Le gel hydroalcoolique peut être agressif pour les peaux fragiles des enfants et utilisé à outrance, provoquer des démangeaisons ou des allergies. Préférez les produits moins agressifs mais tous aussi efficaces.

Les autres éléments indispensables :

Il n’y a pas de secrets, il va falloir être vigilants en cette rentrée. Outre le lavage des mains et le port du masque, il faudra aussi continuer de respecter les distanciations sociales. Si l’on veut éviter un reconfinement général, c’est peut-être maintenant qu’il faut agir… Une paire de gants pour faire ses courses ou un petit nettoyage d’une chaise avant de s’asseoir ne prend que quelques secondes et peut vous sauver la vie…. En revanche, ne jetez pas vos masques, gants, et autres lingettes dans la Nature, il existe des poubelles pour cela !

Photo d’illustration De Olinchuk / Shutterstock