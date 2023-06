L’été approche et les journées s’annoncent déjà très chaudes. En ce printemps 2023, nous avons déjà pulvérisé les normales saisonnières, ce qui n’est pas de très bon augure quant à la suite des événements. Lorsque le soleil tape toute la journée, la chaleur peut parfois être insupportable quand vient le moment de dormir. On l’a déjà vu, au jardin, les récupérateurs d’eau de pluie sont très prisés des consommateurs. Quant à la maison, un produit plutôt discret connaît déjà une belle envolée commerciale : la couette révolutionnaire. Nous avons choisi de vous présenter la couette d’Arc-Chill, Luxear, classée parmi les meilleures ventes du moment. Découverte.

La couverture rafraîchissante Luxear

La couverture rafraîchissante Luxear est conçue avec la technologie japonaise Arc-Chill, qui permet une absorption thermique rapide. Cette couette possède un indice Q-Max supérieur à 0,4, bien plus élevé que celui des couvertures classiques disponibles sur le marché, qui se situe généralement autour de 0,2. Rappelons que l’indice Q-Max (également appelé indice de refroidissement ou capacité de refroidissement) est une mesure utilisée pour évaluer la capacité d’un matériau à absorber et à dissiper la chaleur. Luxear procure une sensation de fraîcheur dès que vous la touchez. Mais Luxear ne se contente pas d’être rafraîchissante, elle offre aussi une expérience de confort exceptionnelle. La fibre Arc-Chill vous procure une sensation douce, moelleuse et souple, créant ainsi une expérience de sommeil inoubliable. De plus, elle possède des propriétés anti-acariennes et anti-bactériennes, grâce à son absorption d’humidité. Ce qui la rend bénéfique pour la peau et anti-allergique.

Une couverture presque 4 saisons

Le design à double-face de Luxear en fait une couverture polyvalente adaptée à toutes les saisons. Avec une face froide adaptée pour l’été, elle vous enveloppe dans une sensation rafraîchissante et douce lorsque vous vous couvrez. Fabriquée à partir de 100 % de coton, l’autre face est légère, souple et moelleuse. Ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation quotidienne au printemps ou en automne. Pour les plus frileux, elle n’est pas conçue pour l’hiver et pourrait donc ne pas suffire à vous réchauffer. En même temps, c’est avant tout une couverture rafraîchissante ! Lavable en machine, elle ne forme pas de bouloches ni ne se déforme. Grâce à la présence d’un ingrédient rafraîchissant dans la fibre, celle-ci conserve ses propriétés uniques, et l’effet rafraîchissant ne disparaît jamais, même après de nombreux lavages.

Luxear Plaid Couverture Rafraichissante pour Été, Couverture avec Technologie Sentiment Froid , Plaid Doux Léger pour Canapé Fauteuil Adulte Bebe Enfant Chien Voyage Voiture, 150 x 200 Cm, Gris 【Arc-Chill Technologie de rafraîchissante】Jamais de chaleur insupportable dans la nuit d’été. Luxear couverture rafraîchissante est fabriquée par une nouvelle technologie japonaise... Meilleure Vente n° 1 Et pour les chiens, cela existe aussi ! Vos compagnons à quatre pattes aussi ont souvent très chaud l’été, peut-être même encore plus que nous qui n’avons pas autant de poils qu’eux ! Certes, ils savent réguler leur température corporelle, mais par fortes chaleurs, leur apporter un peu de frais supplémentaire peut être une bonne idée. Il existe donc des tapis rafraîchissants pour chien comme le PVC Oxford 300D, un tapis d’une épaisseur de 0,4 mm, résistant à l’eau, aux rayures et à l’usure, il est incroyablement durable. Les bords du tapis ont été pressés deux fois avec une forte pression, assurant ainsi l’étanchéité du gel à l’intérieur, afin qu’aucune fuite ne soit possible. Avec ce tapis, pas besoin d’ajouter de l’eau, de le congeler ou de le refroidir au préalable. Il fonctionne en absorbant la chaleur corporelle de votre chien, évitant ainsi la surchauffe et la déshydratation pendant les journées chaudes. Composé à 100 % de gel non toxique, il est sûr pour vous et votre animal de compagnie. Vos amis poilus vous remercieront pour cette gentille attention. Vous pouvez commander le tapis Oxford 300D sur Amazon, où d’autres modèles sont disponibles. Vous trouverez aussi des tapis rafraîchissants sur Cdiscount ou AliExpress par exemple.

