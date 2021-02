Covid-19 : 250 000 volontaires pour tester des protocoles sanitaires à bord de navires de croisière

Décidément cette épidémie aura donné des idées impensables il y a un an à certaines sociétés. Nous nous souvenons tous de ce paquebot de croisière, le Royal Princess, mis en quarantaine pour cause de cluster ! La Royal Carribbean International a décidé de ne pas prendre de risque ou du moins de tester les risques potentiels de contamination en croisière…

Lieu absolument clos évidemment et concentration de milliers de personnes sont le propre des croisières. Alors la compagnie de croisière lance un appel aux volontaires ! On ne sait pas si c’est une chance pour les recrus mais ils devront tester le protocole sanitaire des paquebots. Et apparemment les candidatures affluent.

S’ils devaient accepter toutes les demandes, il leur faudrait affréter 60 paquebots de 4200 places environ explique le site Bloomberg… En effet, ce sont 250 000 personnes qui ont accepté de tester les protocoles sanitaires ! Il faut dire que l’offre est alléchante !

Depuis février 2020, date à laquelle 12 décès et 700 cas de Covid-19 avaient été relevés sur le Diamond Princess, le protocole sanitaire est devenu primordial. Depuis cette date, aucun paquebot de croisière n’a d’ailleurs pris la mer aux Etats-Unis. La compagnie SeaDream Yacht Club avait déjà proposé ce genre de test, mais 53 cas positifs détectés le bateau lui ont valu de faire demi-tour…

Les croisières d’essai sont parmi les exigences des autorités américaines. Et la seule manière de valider leur retour en mer, les tests du protocole sanitaire en grandeur nature ! Et pour les compagnies de croisière, il y a urgence ! Royal Caribbean annonce une perte de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre 2020.

Qu’ils soient fans de croisières, personnels soignants ou retraités, ils ont tous à cœur d’aider la compagnie à mettre en place un protocole sanitaire strict… Et ils précisent tous que ce ne sont pas des vacances, mais plutôt un travail ou un devoir de citoyen… Toujours est-il que c’est quand même une croisière gratuite sur l’Hymne des Mers pour tous ces clients.