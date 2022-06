Une famille construit une ravissante petite maison de 30 m² avec seulement 13000€

Nous ne connaissons pas vraiment les raisons qui poussent certaines personnes à vivre dans une tiny house… Serait-ce la pandémie qui leur a fait prendre conscience qu’un retour à la nature s’imposait ? Serait-ce le prix des loyers qui flambe ? Toujours est-il que les dépenses ont changé… Aujourd’hui, les gens ne souhaitent plus s’endetter sur 20 ou 30 ans, consacrer leurs revenus au paiement des charges etc. Et certains préfèrent la vie en tiny house, qu’ils trouvent moins stressante, à la vie dans une grande maison… Aux Philippines, c’est le choix qu’ont fait Janos Leo Gorgolon Andanar et sa famille, puisqu’ils ont décidé de vivre dans une toute petite maison à Siargao, une station balnéaire très populaire du pays. Découverte !

Pourquoi cette idée ?

Janos et sa famille se sont retrouvés confrontés à deux problèmes :

Le manque de terrain constructible dans leur ville, ou la (trop) petite taille des terrains restants,

La difficulté de trouver des matériaux pour construire une « maison classique ».

Ils ont alors construit une petite maison de 15 m² de surface au sol, leur offrant donc une surface habitable de 30 m² sur deux étages. Aujourd’hui, ils vivent à trois dans cette petite surface, qu’ils ont aménagée de manière plutôt ingénieuse !

Une petite visite de l’intérieur ?

Le rez-de-chaussée se compose d’une chambre, et d’un couloir dans lequel on trouve un lit et un canapé. Un petit salon vient compléter les pièces du rez-de-chaussée. Les murs ont été peints en blanc afin de créer un intérieur lumineux, doté de plusieurs fenêtres pour laisser pénétrer la lumière naturelle. Dans le salon, on trouve une table en bois qui peut faire office de table pour manger, de bureau, ou d’endroit pour réaliser des activités. A l’étage, ce sont deux lits qui accueillent les propriétaires, de quoi donc y dormir pour un couple et deux enfants par exemple.

Le concepteur a aussi choisi de créer des lucarnes sur le haut de la maison, afin de pouvoir admirer les étoiles depuis son lit ! Enfin, on trouve une salle de bains avec tous les équipements nécessaires : douche, lavabo et toilettes. Ne cherchez pas la cuisine dans cette petite maison construite en parpaings, et non en bois, il n’y en a pas … Ou du moins le propriétaire a choisi de créer une cuisine extérieure !

Combien cette petite maison a-t-elle coûté ?

Le prix de cette maison est de seulement 12341€, ce qui comprend l’achat des matériaux, la main d’œuvre, la construction de la fosse septique et l’ajout de la cuisine extérieure. Sans cette cuisine, le coût de la maison aurait été de 8286€ car il a fallu ajouter une annexe à la maison initiale, et donc reconstruire une structure complète en parpaings.

Le prix annoncé ne comprend pas l’achat du terrain et est à replacer dans son contexte. En effet, le coût de la vie est moins cher aux Philippines qu’en France, mais les revenus moyens sont aussi bien plus bas (300€ contre 1700€ de salaire médian en France) … Il nous semble évidemment difficile de réaliser la même petite maison au même prix dans notre pays ! Elle ressemble à une maison pour lilliputiens, mais qu’est-ce qu’elle est jolie non ? Plus d’infos : facebook.com/janosleo.andanar