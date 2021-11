En voila une bonne question : pourquoi les étoiles et les planètes sont de forme ronde ?

Le Soleil et les huit planètes du système solaire sont tous ronds. C’est aussi le cas de nombreuses lunes et certains corps célestes plus petits. Bref, il semble y avoir des lois qui régissent la forme des astres. Des lois que la plupart d’entre nous ignorent. Pour cette raison, le journaliste scientifique Ethan Siegel a décidé de prendre le taureau par les cornes en publiant un article explicatif sur Bigthink.com.

Selon lui, bien que les planètes soient presque toutes de forme sphérique, certaines sont plus rondes que d’autres. Dans le cas des étoiles, elles sont formellement rondes. D’où la question sur les paramètres à l’origine de cette forme.

La gravité, la condition sine qua non

En fait, tout dépend de la gravité. Lorsque vous lâchez quelque chose, cette dernière fera en sorte que l’objet se déplace vers le centre de la Terre. Du moins jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le sol. La gravité est une force générée par tout ce qui possède une masse. De son côté, la masse permet d’évaluer la quantité de matière présente dans un corps.

Il peut s’agir d’un liquide, d’un métal, d’une roche, etc. La Terre tout comme les autres planètes du système solaire sont de forme sphérique, car au moment de leur formation, elles étaient composées essentiellement de matière en fusion. Sous l’influence de la gravité, les molécules formées par les atomes se sont compressées vers le centre. Les scientifiques appellent ce processus « ajustement isostatique ».

Quid des astéroïdes ?

Au fur et à mesure que notre planète s’est refroidie, elle a donc pris la forme d’une boule. Mais qu’en est-il des objets plus petits, tels que les astéroïdes ? Effectivement, rares sont les corps célestes de ce type à être de forme sphérique.

Siegel a pris pour exemple le cas d’Itokawa. Avec un poids d’environ 30 millions de tonnes, cet astéroïde possède une forme irrégulière. Selon les explications du journaliste, cela est peut-être dû au fait que l’énorme roche est née d’une fusion de différents corps. Il se peut aussi qu’il soit constitué d’une sorte de collection de cailloux qui se sont accumulés grâce à leur force gravitationnelle mutuelle.

Entre hasard et équilibre hydrostatique

Comme le résume l’expert, pour les objets ayant une masse trop faible, leur forme dépend principalement du hasard. Cette particularité concerne notamment les astres ayant un rayon inférieur à 200 km. Pour un corps céleste qui mesure entre 200 km et 800 km de rayon, c’est la composition chimique qui régit tout. Toutefois, en cas de collision, l’astre conservera une empreinte d’un tel évènement.

Enfin, pour les planètes dont le rayon dépasse les 800 km, elles sont généralement en équilibre hydrostatique. Celles-ci sont suffisamment grandes et massives pour que la gravité et la manière dont elles tournent façonnent leur forme sphérique.