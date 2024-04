Aides de l’état : est-ce qu’il y aura un « chèque énergie » en 2024 ?

Les dates de versement du chèque énergie 2024 viennent d’être annoncées par un communiqué de presse du ministère de l’Économie. Cette aide financière existe depuis 2016, date à laquelle elle fut expérimentée dans quatre départements. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, le chèque énergie est disponible dans toute la France et « remplace les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité » selon la DREES. Versé chaque année, au printemps, il est une aide financière obtenue sous conditions de ressources, pour payer ses dépenses d’énergie, ou de combustible. Le versement des chèques énergie se déroulera, cette année, du 2 au 25 avril inclus. C’est donc peut-être le moment de prévoir votre stock de bois, ou de pellets ? Explications.

Qui recevra le chèque énergie et pour quel montant ?

Le chèque énergie profitera à 5,6 millions de foyers modestes cette année et son montant sera de 48 € à 277 € selon la composition et les revenus du foyer. Ce chèque énergie peut être utilisé pour le paiement de toutes les factures d’énergie : électricité, gaz, et pour tous les combustibles : bois, fioul, GPL, etc. Certains travaux énergétiques peuvent également être financés grâce au Chèque Énergie. Le chèque reçu entre le 2 avril et le 25 avril 2024 sera utilisable jusqu’au 31 mars 2025. Les dates d’envoi varient en fonction de votre département, mais vous pouvez retrouver le calendrier d’envoi par département. Le ministère de l’Économie précise que l’envoi se fait automatiquement, et qu’aucun démarchage téléphonique ne sera mis en place. Attention donc, aux éventuelles arnaques vous demandant coordonnées bancaires pour le recevoir.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Cette année, le revenu fiscal de référence (RFR), par personne, considéré est celui de 2021, et voici les plafonds, et le montant du chèque énergie que vous recevrez :

RFR supérieur à 5 700 € par personne : 194 € pour une personne, 240 € pour deux personnes, 277 € pour trois personnes et plus.

RFR supérieur à 5 700 € et inférieur à 6 800 € par personne : 146 € pour une personne, 176 € pour deux personnes, 202 € pour trois personnes et plus.

RFR supérieur à 6 800 € et inférieur à 7 850 € par personne : 98 € pour une personne, 113 € pour deux personnes, 126 € pour trois personnes et plus.

RFR supérieur à 7 850 € et inférieur à 11 000 € par personne : 48 € pour une personne, 63 € pour deux personnes, 76 € pour trois personnes et plus.

Si vous estimez être éligible, mais ne recevez pas le chèque énergie, un formulaire sera bientôt mis en place. En attendant, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur ce lien.

Comment pouvez-vous utiliser le chèque énergie ?

Plusieurs possibilités pour utiliser le chèque énergie, à commencer par le paiement de vos fournisseurs d’énergie, ou de combustible de chauffage. Le chèque énergie peut aussi venir en dégrèvement de vos redevances de logement dans les foyers conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL), ainsi que dans les EHPAD, les EHPA, les résidences autonomie, les établissements et les unités de soins de longue durée (USLD). De plus, le chèque énergie peut aussi venir alléger la facture d’une rénovation énergétique si les travaux sont effectués par un professionnel certifié « Reconnu garant de l’environnement » (RGE). Petite nouveauté cette année, les locataires de logements sociaux pourront le déduire de leurs charges locatives. Le ministère de l’Économie précise que « tous les professionnels des secteurs concernés sont tenus d’accepter le chèque énergie. Ce chèque n’est jamais encaissable auprès d’un organisme bancaire ». En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : chequeenergie.gouv.fr. Que pensez-vous de cette aide financière ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .