Masque inclusif : La Fondation Pour l’Audition lance une campagne pour le port du masque transparent !

Porter le masque est devenu un acte quotidien, et il se généralise de plus en plus par des arrêtés préfectoraux qui l’imposent dans la totalité du département. Pour sortir dans la rue, il faut désormais sortir masqués ! Mais ces masques sont de véritables sources d’isolement pour les personnes déficientes auditives ! Pour celles et ceux qui ont besoin de lire sur les lèvres. La Fondation Pour l’Audition encourage la totalité de la population à porter des masques transparents ! Cela devient un enjeu de santé publique et une nécessité à l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes !

Les masques transparents sont déjà prônés par Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée des personnes handicapées. Jean Castex, premier ministre estime également que les masques transparents jouent un rôle primordial pour les 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France.

Pour Agathe Coustaux, directrice de la communication de la Fondation Pour l’Audition, lire sur les lèvres et capter les expressions est indispensable pour communiquer.Déjà, au mois de septembre, l’Etat équipait tous les enseignants et agents scolaires de maternelle de masques transparents ! La Fondation Pour l’Audition aide la récente filière des masques transparents à se développer massivement pour que ces masques soient disponibles pour le plus grand nombre de personnes.

Avec un masque transparent, le visage s’illumine !

Lors d’une conversation entre deux personnes entendantes, plus de 50% de la transmission passe par le visuel, l’expression du visage. Avec les masques couvrants, les visages ne sont plus que des yeux et cela ne suffit pas à transmettre les expressions.

Crédit photo : Fondation Pour l’Audition

La Fondation pour l’Audition en collaboration avec Tell Me The Truffe lance une campagne de communication avec le film « Sourires ». Ce film souligne l’importance de la bouche, des lèvres et du sourire dans la communication. Même les entendants sont confrontés aux difficultés de compréhension avec un masque classique… Pas d’aide possible sur les lèvres, il faut entendre distinctement pour comprendre ! La Fondation pour l’Audition a le triple objectif de soutenir la recherche et l’innovation, d’améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes et de sensibiliser le grand public à cette cause essentielle.

