Test du casque Pro M Gamer OneOdio

Amis gamers, il ne vous aura pas échappé que la future PS5 sortira le 19 novembre ! Peut-être êtes-vous parmi les chanceux à avoir pu la précommander ? Toujours est-il qu’elle est très attendue et que les ruptures de stock pourraient faire rager les plus pressés !

Nous ne pouvons prédire de l’avenir ! En revanche, nous pouvons anticiper l’avenir avec des accessoires qui vous permettront d’en profiter pleinement. Nous avons pu tester le casque Gamer Pro-M de OneOdio pour nous préparer à jouer à Assassin’s Creed Valhalla, le premier jeu qui nous accompagnera ! Et nous ne serons pas déçus par le casque !

Contenu de la boîte :

Le Casque OneOdio Pro-M Gaming

Un câble de chargement USB

Un câble de 2 mètres avec microphone

Le câble d’extension en Y

Le sac de rangement simili cuir noir

Présentation du Pro-M de OneOdio

Le Pro-M Gaming est à double emploi : sans fil pour la musique et filaire pour les jeux. Le mode Bluetooth lui offre jusqu’à 80 heures de lecture en une seule charge. Grâce au câble audio fourni avec télécommande et micro, il est possible de l’utiliser pour les jeux en ligne mais également en télétravail. Le micro détachable possède un système de réduction du bruit. La réduction du bruit ajustée à 360° vous permettra d’entendre et d’être entendu de manière claire et sans souffle.

Côté haut-parleurs, ce sont des néodyme 50 mm haut de gamme ! Le son est équilibré, les basses sont puissantes et les aigus parfaitement nets. L’immersion dans un jeu vidéo est parfaite. Côté confort, vous pourrez compter sur la mémoire ergonomique des oreillettes. Le bandeau large permet un maintien parfait sur la tête. Il est pliable et prend très peu de place près de la console ou sur un bureau.

Le casque Pro-M Gaming OneOdio fonctionne sur Bluetooth 5.0 et fournit une connexion sans fil puissante. Il fonctionne avec PC, iPad, iPhone, Android, ordinateurs portables et tablettes. Côté consoles elles peuvent toutes l’accueillir Xbox ou PS4 !

Notre avis sur le Pro-M OneOdio

Nous avons désormais l’habitude du confort de cette marque ! Le casque est tellement léger qu’on ne le sent pas même après quelques heures de jeu. On aime beaucoup son côté pliable pour pouvoir le ranger juste sur la console ! Le rendu son est parfait, les interlocuteurs entendent parfaitement sans souffle, sans grésillement. Le cordon fourni est pratique puisqu’il se branche directement sur la manette PS4 en l’occurrence pour notre test.

Selon notre testeur, un gamer d’une vingtaine d’année, le son est kiffant ! Tout est bien reproduit notamment les crissements de pneus dans les jeux de simulation… Pour les jeux de combat, idem, l’impact rend parfaitement bien. Nous l’avons enfin testé avec de la musique via Amazon Music et là encore, une excellente qualité d’écoute et un confort parfait… Un prix mini pour ce casque qui offre une chouette expérience.

Quelques réductions pour vous !

Grâce au code « neozone40 », bénéficiez de 40% sur le site européen de OneOdio soit 29,40€ Sur Amazon, le casque est au prix de 29,99€ en cochant le coupon de 10€, il est éligible Amazon Prime.

