Quelle surface de panneaux solaires pour une maison de 50 m² ?

2024 sera-t-elle l’année de l’avènement des panneaux solaires ? Avec les différentes hausses des énergies, électricité au 1ᵉʳ février, puis gaz au 1ᵉʳ juillet. Dans un communiqué, le ministère de l’Économie explique les raisons de l’augmentation de l’électricité, en précisant qu’elle est moins importante grâce au bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Les consommateurs sont, pour beaucoup, pris à la gorge et envisagent désormais des alternatives aux énergies fossiles. Parmi ces alternatives, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques se présente comme l’une des meilleures. Pour une maison de 50 m², inutile d’investir dans une installation surpuissante ! On vous explique comment choisir vos panneaux solaires pour cette surface, et combien en installer sur votre toit. C’est parti.

Quels sont les facteurs à considérer avant de choisir vos panneaux solaires ?

La première étape consiste à évaluer votre consommation énergétique actuelle, et donc de savoir combien de kilowattheures (kWh) consommez-vous en moyenne par jour ou par mois. Vous pouvez retrouver cette information sur votre facture d’électricité évidemment. La seconde étape consiste à calculer la puissance dont vous aurez besoin pour surseoir à vos besoins en électricité. La puissance des panneaux solaires est mesurée en kilowatts crête (kWc). En moyenne, un panneau solaire d’une puissance de 300 Wc peut générer environ 300 kWh d’électricité par an. Pour déterminer la puissance nécessaire, divisez votre consommation annuelle par le rendement annuel d’un panneau solaire. Par exemple, si votre consommation est de 4 500 kWh par an, vous auriez besoin d’une puissance d’approximativement 15 kWc.

Les facteurs extérieurs sont également à considérer

La surface de panneaux solaires à installer pour une maison de 50 m² va également dépendre de la configuration de votre maison, de votre toit, et bien entendu, de sa situation géographique. Une maison de 50 m² peut avoir différentes configurations architecturales. L’emplacement, l’orientation du toit et la présence d’ombre peuvent affecter la quantité de lumière solaire que vos panneaux peuvent capter. Si vous vivez dans le sud de la France, avec un bon taux d’ensoleillement, alors vous pourrez réduire l’emprise des panneaux solaires sur votre toit. À l’inverse, pour une maison de 50 m² située dans le nord de la France, la surface à considérer sera plus importante pour obtenir la même puissance. De plus, la surface nécessaire dépend du type de panneaux solaires que vous choisissez. Les panneaux standard ont une puissance moyenne de 300 Wc et occupent environ 1,6 m² chacun. Enfin, l’orientation recommandée est, assez logiquement, plein sud ou sud-est. Si votre toit est orienté plein nord, la solution des panneaux solaires, même pour une petite surface de 50 m², ne sera pas rentable.

Mais, alors, combien faudrait-il de panneaux solaires pour 50 m² ?

Comme nous venons de vous l’expliquer, la réponse à cette question ne peut pas être universelle. Il est donc recommandé de faire appel à un professionnel qui saura vous guider et évaluer vos besoins et les différents facteurs entrant en jeu dans votre installation. Si l’on devait faire une moyenne, il faudrait approximativement deux à trois panneaux solaires de 425 W chacun pour couvrir les besoins d’une maison de 50 m². Que pensez-vous de cette estimation ? Et, vous, quelle est la surface couverte par vos panneaux solaires, et pour combien de mètres carrés de surface habitable ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .