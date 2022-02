Icoma : Tatamel Bike, un scooter électrique pliable si compact qu’il se range sous le bureau

Lorsque l’on est un automobiliste en ville, il suffit pour se garer de trouver une place de parking et d’y laisser sa voiture, la verrouiller et partir sereinement. Mais lorsque l’on circule à vélo ou scooter, le risque de vol est bien plus présent quand l’engin est laissé à la vue de tous. Même protégés par des antivols ou autre dispositif de sécurité, il est toujours plus facile de voler un vélo ou un scooter qu’une voiture. Pour tenter de rassurer les utilisateurs anxieux, le fabricant japonais ICOMA vient de présenter un scooter électrique pliant : le Tatamel Bike. Concrètement, vous arrivez au bureau, vous pliez votre scooter et vous n’avez plus qu’à la ranger sous votre bureau… Un concept hyper malin qui devrait séduire les plus citadins d’entre nous !

L’engin en détails

Le concepteur japonais le désigne comme une moto électrique compacte pour circuler en ville. Le Tatamel Bike peut être transporté comme une sacoche et se ranger dans un placard ou sous un bureau. Avec ces panneaux au design bois, il ne passera pas inaperçu, c’est une certitude. Lorsqu’il est déplié, il mesure tout de même 1,23 m de long sur 1 m de large. Une fois plié, il repasse à 70 cm de long sur 68 cm, de haut et 26 cm de large seulement… Il n’est donc pas plus encombrant qu’une grosse valise.

Et techniquement, cela donne quoi ?

Ce concept de scooter électrique compact pliable propose un moteur de 600 W pour une vitesse maximale de 40 km/h. Avec sa batterie lithium fer phosphate de 12 Ah, il permettrait de rouler pendant 50 kilomètres en toute autonomie. Mais le Tatamel Bike peut aussi vous servir de borne d’alimentation électrique ! Il dispose en effet d’une prise de courant qui peut vous permettre de recharger votre smartphone par exemple.

Bien sûr, en utilisant le scooter comme prise de courant, vous pomperez dans son autonomie. Concernant les éléments de sécurité, nous savons juste qu’il dispose d’un éclairage LED, mais aucune indication n’est donnée sur le système de freinage. Aucune trace non plus du prix ou d’une éventuelle commercialisation. Il restera peut-être à l’état de concept, mais c’est intéressant de savoir que bientôt, on pourra peut-être ranger son scooter dans une armoire !

Un autre concept japonais, le scooter gonflable !

Les inventeurs japonais semblent aimer gagner de la place, même avec les engins censés en prendre beaucoup. En 2020 déjà, l’université de Tokyo présentait le concept Poimo (POrtable and Inflatable MObility). Avec ce premier prototype, les étudiants proposaient un engin gonflable qui pouvait soit devenir un scooter, soit un fauteuil roulant. Le projet qui se destine donc aux personnes en situation de handicap peut s’avérer intéressant en termes d’inclusion. A l’évidence, pratiquer le scooter lorsque l’on est handicapé n’est pas la plus simple des manœuvres. Ce POIMO qui pèse moins de 10 kilos peut apparemment se gonfler et se dégonfler, et entre dans un sac à dos. Avec son corps en polyuréthane thermoplastique durable, il se gonfle simplement avec une pompe classique. Le basculement rapide du scooter au fauteuil roulant pourrait en faire une innovation très intéressante pour les personnes en situation de handicap.