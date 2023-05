« Une vitesse de pointe de 240 km/h », il invente une moto qui carbure… à la bière !

Les inventions font avancer le monde… Certaines nous sont aujourd’hui indispensables, quand d’autres sont tombées dans l’oubli. Et puis, il existe une catégorie d’invention que l’on pourrait qualifier de farfelue. À ce petit jeu-là, un certain Ky Michaelson, spécialiste des inventions liées aux fusées expérimentales, tire son épingle du jeu. Une vidéo très récemment publiée explique qu’il a inventé une moto qui roule à la bière. Avec plus de 2,4 K abonnés sur sa chaîne YouTube, il inonde le monde de ses drôles d’invention. Découverte de la dernière en date : étrange et innovante, voici comment nous pourrions la décrire.

Qui est Ky Michaelson ?

Ky Michaelson, également connu sous le nom de Rocketman, est un passionné de fusées et de pyrotechnies, célèbre pour ses exploits dans le domaine des lanceurs amateurs. Sa passion pour les fusées remonte à son enfance. Pour preuve, il a commencé à construire et à lancer ses propres fusées dès l’âge de 12 ans. Il est surtout connu pour ses réalisations dans le domaine des fusées à carburant solide et des engins propulsés par des moteurs fusées artisanaux. En 2004, il a atteint une renommée mondiale en étant le premier amateur à envoyer une fusée motorisée par des moteurs fusées artisanaux dans l’espace. Ce vol historique a été effectué dans le désert de Black Rock, dans le Nevada. Avec sa nouvelle invention, la moto propulsée à la bière, Ky Michaelson défie une nouvelle fois les normes et les scientifiques. Un étrange projet à prendre au conditionnel, nous n’avons évidemment pas testé cette moto, mais reconnaissons qu’elle est intrigante !

D’où lui est venue cette étrange idée ?

Comme nous vous l’avons dit, Ky Michaelson est un esprit créatif, mais il aime aussi inventer des choses qui permettent de repousser toujours plus loin les limites de science. Pas réellement conventionnel, l’inventeur mise sur la différence et sur la créativité, plutôt extrêmes. L’invention de la moto qui roule à la bière lui est venue d’une simple constatation assez drôle, reconnaissons-le ! Comme nous tous, Ky s’aperçoit que le prix de l’essence monte en flèche, si le prix de la bière tend plutôt à stagner. Comme il ne boit pas, mais roule beaucoup, il se dit qu’il va tenter une invention pour remplacer le carburant par de la bière ! Cependant, la moto à bière de Ky n’a pas encore pris la route, mais elle a déjà remporté la première position lors de certains salons automobiles locaux, ainsi qu’un reportage sur Fox 9.

Que dit Ky Michaelson au sujet de son invention ?

Ky Michaelson a récemment fait sensation avec son invention révolutionnaire : une moto propulsée par de la bière. Dans cette nouvelle création audacieuse, il aurait remplacé le traditionnel moteur à essence par un fût de 14 gallons équipé d’un serpentin chauffant. Le concept est simple, mais innovant : la bobine chaufferait la bière jusqu’à atteindre une température de 300 °C, ce qui la transforme en vapeur surchauffée. Cette vapeur serait ensuite acheminée dans des buses spéciales, dont le rôle est de fournir la force motrice nécessaire au déplacement de la moto. Avec cette technologie unique, Ky Michaelson affirme que sa moto peut atteindre des vitesses impressionnantes, allant jusqu’à 240 km/h. Cette prouesse technique et sa passion pour l’innovation témoignent de la créativité et de l’esprit visionnaire de cet inventeur un peu fou, dans le domaine des engins motorisés. Vous pouvez retrouver Ky et ses inventions sur sa chaîne YouTube.