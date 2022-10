ZEWAY dévoile un scooter électrique trois-roues 125 cm³ rechargeable en 50 secondes

Réduire la dépendance aux énergies fossiles, et surtout les rejets de gaz carbonique en milieu urbain, telle est l’ambition visée par les entreprises évoluant dans le secteur du transport. ZEWAY, une start-up française, spécialisée dans la location de scooters électriques, apporte sa pierre à l’édifice en proposant un nouveau scooter électrique à trois roues, le Swapper Triango+. En plus d’être léger, maniable et élégant, ce modèle allie performance, confort et mobilité écologique en milieu urbain.

Les performances d’un scooter haut de gamme

Le Swapper Triango+ a été conçu avec des caractéristiques haut de gamme. Avec ses trois roues de 14 pouces, il se positionne au-dessus de ses prédécesseurs que sont le SwapperOne, le SwapperX et le SwapperX+. Le scooter embarque un moteur d’une puissance de 5 kW, ce qui lui permet de rouler à une vitesse de 80 km/h au maximum. Il peut passer de 0 à 45 km/h en seulement cinq secondes. À l’instar d’autres produits de l’entreprise, ce modèle embarque une batterie que l’on peut échanger dans un réseau de stations déployées en ville. Par ailleurs, il peut accueillir deux batteries pour assurer une autonomie de 60 km entre deux swaps.

“Afin de répondre à l’accélération de la transition vers l’électrique en Ile-de-France, ZEWAY complète sa gamme de scooters électriques à batteries échangeables, et couvre ainsi l’ensemble des besoins de mobilité urbaine. Après cinq premiers modèles (du 50cc au 125cc) rechargeables en 50 secondes et répondant aux besoins des particuliers comme des professionnels, la startup française présente en avant-première au Mondial de L’Auto swapperTriango+, un modèle troisroues, équivalent 125cc“. Communiqué de Presse Zeway

Une solution pour faire rapidement le plein de Watts

Le concept « swap » de ZEWAY consiste à remplacer sa batterie déchargée avec une autre déjà rechargée dans une station d’échange. En effet, l’entreprise a placé 40 bornes (stations d’échange) dans des emplacements stratégiques repartis sur Paris. Ainsi, lorsque la batterie d’un scooter tombe à plat, l’utilisateur n’a qu’à la placer dans un compartiment d’une borne pour récupérer une autre complètement chargée. Ce changement de batterie, ou swap, se fait en moins de cinquante secondes. Chez ZEWAY, puisque les scooters ne sont pas à vendre, mais à louer, la start-up propose un abonnement mensuel qui inclut de nombreux services clés en main : accès illimité aux stations d’échange, kilométrage illimité, assurance tous risques, maintenance ou encore installation de l’application mobile ZEWAY. L’entreprise a affirmé que plus de 2 500 batteries sont échangées chaque semaine, ce qui démontre la praticité du concept.

Quid du tarif ?

Pour l’heure, les tarifs de location du Swapper Triango+ ne sont pas encore connus. Toutefois, ceux qui sont intéressés peuvent toujours passer au Mondial de l’Automobile (stand de Mobilians (Hall 3) jusqu’au 23 octobre pour s’informer sur le sujet. Le modèle d’entrée de gamme accessible sans permis, le SwapperOne, est disponible à partir de 130 € par mois. Quant au Swapper X+ équivalent 125 cm³, sa location coûte 149 € par mois. Plus d’informations : zeway.com