Eazeye : le moniteur à rétroéclairage naturel de seulement 4 W sera-t-il l’invention de l’année ? (spoiler : OUI)

Avec le développement du télétravail, nous sommes de plus en plus nombreux, dans le monde, à passer notre vie sur des écrans. Qu’ils soient nécessaires pour travailler ou utilisés pour les loisirs, nous y passons beaucoup de temps. C’est donc presque logique que la fatigue oculaire et les problèmes de vue soient devenus plus fréquents. Selon le Vision Council, association commerciale à but non lucratif pour les fabricants et les fournisseurs de l’industrie optique aux États-Unis, 60 % des hommes et 65 % des femmes ressentent de manière persistante les effets de la fatigue oculaire. Pour faire face à ce nouveau fléau, Eazeye prend les devants en dévoilant le tout premier moniteur au monde à rétroéclairage naturel. Et cette merveille de technologie, actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo, est relativement accessible financièrement. Découverte.

Présentation du moniteur révolutionnaire Eazeye

Eazeye est donc le tout premier moniteur au monde à rétroéclairage naturel, une innovation qui devrait révolutionner l’industrie de l’affichage. Grâce à cette technologie, Eazeye offre une expérience visuelle confortable, avec un spectre complet, un impact réduit sur l’environnement, un faible niveau d’émission de lumière bleue et un indice de rendu des couleurs élevé. Le tout éclairé par une source LED respectueuse de la planète. Nos yeux, ainsi que notre planète méritent une pause bien méritée et Eazeye est là pour les offrir. Le concept général étant que l’écran utilise une source de lumière naturelle, aussi appelée zénithale pour le rétroéclairage.

Comment fonctionne Eazeye ?

Concrètement, le rétroéclairage se déroule en trois phases. Tout d’abord, il exploite la lumière zénithale disponible, puis active une bande LED intégrée en l’absence de lumière ambiante et, enfin, utilise la lumière provenant d’une fenêtre. Cette technologie permet à l’écran Eazeye de se rapprocher de l’apparence d’un papier électronique, s’adaptant de manière unique à chaque environnement lumineux pour une expérience visuelle optimale. Elle harmonise et reflète les caractéristiques environnementales telles que les couleurs, la luminosité, la lumière bleue, etc.

De plus, l’écran Eazeye intègre des LED à spectre complet, simulant l’intégralité du spectre lumineux naturel du soleil et présentant des avantages semblables à ceux des lampes conçues pour lutter contre les troubles affectifs saisonniers. L’Eazeye conserve un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de 97,5, garantissant des couleurs précises et éclatantes, tout en réduisant l’éblouissement grâce à sa conception innovante. Il élimine le scintillement, minimisant ainsi la fatigue visuelle et l’inconfort. De plus, le rétroéclairage LED d’Eazeye affiche une intensité de lumière bleue trois fois moindre que les « moniteurs à faible lumière bleue » classiques.

Quel sera le prix de cette merveille ?

Explorez un monde de visuel à couper le souffle et de couleurs éclatantes avec cet écran de 24 pouces, procurant une palette de 16,7 millions de couleurs qui viennent vivre sous vos yeux. Doté d’un taux de rafraîchissement exceptionnel de 75 Hz, bien supérieur à la moyenne, il vous garantit une expérience visuelle d’une fluidité incomparable. Vous pourrez plonger avec délectation dans vos livres, vos émissions de télévision préférées ou vos bandes dessinées, redécouvrant votre contenu de manière nouvelle et intuitive.

De plus, l’écran Eazeye se démarque par sa faible consommation d’énergie, fonctionnant harmonieusement grâce à la lumière naturelle avec une consommation de seulement 4 W. Le meilleur pour la fin, ce bijou technologique est actuellement disponible en précommande à un prix exceptionnel de 534 € au lieu de 1 031 € sur Indiegogo, soit une réduction de 48 %. Les livraisons pour ce produit futuriste sont prévues pour février 2024, dans le monde entier. Que pensez-vous de ce moniteur innovant ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Votre contribution représente votre engagement à soutenir un créateur qui n'a pas encore réalisé son projet. Il existe un risque que vous ne receviez pas votre récompense. Réfléchissez-y avant de vous engager dans une campagne de financement participatif. Neozone ne peut être tenue pour responsable des promesses du créateur ni de la livraison des récompenses.