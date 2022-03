Froc, une ingénieuse chaise haute évolutive, qui suit l’enfant de 6 mois à 10 ans

Lorsque l’on est parents, on se fait souvent une réflexion à savoir que nos petits grandissent bien trop vite. Que ce soit en matière de vêtements, de chaussures ou de meubles, il faut très fréquemment en changer. Passer d’un lit de bébé à un lit d’enfant, puis à un lit d’adolescent pour enfin arriver au lit deux places par exemple… De côté-là, il existe aujourd’hui de nombreuses marques qui proposent des lits évolutifs. Dans l’univers de l’enfant qui grandit, il existe un autre élément du mobilier que l’on aimerait voir grandir avec l’enfant : la chaise haute… L’idée serait d’économiser un peu d’argent et surtout d’éviter de s’encombrer avec des meubles devenus inutiles en seulement quelques mois d’utilisation. Un cabinet de designers basé en Slovénie, Rimarket, propose un concept intelligent de chaise haute qui grandit avec son propriétaire. Présentation.

Une chaise haute innovante

Cette chaise haute s’appelle Froc, et elle grandit avec votre enfant. En règle générale, les chaises hautes sont déterminées par âge et avant que l’enfant puisse s’asseoir sur une vraie chaise, il faut passer par la chaise haute, puis par le petit siège qui s’attache à la table, puis le réhausseur pour la chaise classique, etc. Avec la Froc, la chaise haute dure pendant les dix premières années de l’enfant… Les designers expliquent qu’elle est conçue pour les enfants de l’âge de 6 mois jusqu’à l’âge de 10 ans ! En fonction de l’âge et des besoins de l’enfant, il est possible d’ajouter sur l’assise un petit siège qui s’insère dans les accoudoirs. Selon le site du designer Rimarket, la chaise Froc serait en production, et peut-être bientôt commercialisée !

Des matériaux durables et solides

Les designers ont choisi pour leur innovation du bois issu de forêts durables, et très solide pour qu’elle résiste au temps qui passe, et aux assauts de l’enfant, on ne va pas se mentir ! Concrètement, sur cette chaise haute originale et très design, tout s’adapte à la croissance de l’enfant. Le pied d’abord est évidemment ajustable en hauteur; c’est en fait l’assise qui coulisse sur le pied. L’assise peut être relevée jusqu’à 68 cm du sol, pour se glisser à la hauteur de l’enfant, sous la table. Le repose-pied est aussi réglable en hauteur, indépendamment de l’assise. <ce repose-pied a d’ailleurs été pensé pour que l’enfant garde une position ergonomique quelle que soit sa taille. Plutôt simple et minimaliste, elle s’intégrerait dans tous les intérieurs si elle venait à être commercialisée. D’ailleurs, Rimarket proposerait même une réalisation sur-mesure dans le choix des coloris et de la forme pour s’adapter à tous les gouts. Mais, le principe évolutif resterait évidemment le même, c’est un peu le but de la Froc !

Pourquoi choisir un meuble évolutif ?

Nous avons eu l’occasion de tester il y a quelques années le lit évolutif SUNDVIK d’IKEA. Concrètement, dès que l’enfant peut passer d’un lit à barreau à un lit classique, ce modèle permet de faire de sacrées économies. A partir de 3 ans environ, le lit prend la forme d’un lit de bébé, mais sans barreau. Puis, au fur et à mesure que l’enfant grandit, il suffit de faire coulisser le sommier à lattes pour l’agrandir… Quand l’enfant devient adolescent, il peut conserver le même lit puisqu’il peut s’étendre jusqu’à 1.80 mètres, sans jamais changer la structure initiale. Qui plus est, l’investissement de départ n’est pas énorme (environ 150€) mais le lit peut durer jusqu’à ce que l’adolescent quitte le nid. Un bon plan à retenir pour les futurs parents !