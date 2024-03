Polar Night Energy construit une batterie thermique au sable de 1 MW

Le secteur de la production de chaleur consomme environ la moitié de l’énergie totale produite en Europe (60 % issue de gaz, de charbon et de fioul). Sa décarbonation est primordiale pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et contenir le réchauffement climatique au-dessous de 1,5 °C. L’adoption des solutions de chauffage plus écologiques telles que les pompes à chaleur et les capteurs thermiques solaires dans les logements constitue déjà un grand pas vers cet objectif. Les fournisseurs de chauffage urbain peuvent aussi participer à cet effort en réduisant leur recours aux combustibles fossiles et en s’orientant vers des méthodes de production et de stockage de chaleur sans émission. Consciente de la situation actuelle, l’entreprise finlandaise Loviisan Lämpö a notamment collaboré avec le fabricant de batteries Polar Night Energy pour mettre au point un système de stockage thermique à base de sable à l’échelle industrielle. Explications.

En quoi cette batterie au sable est-elle différente ?

Ce nouveau système de stockage de chaleur affichera une puissance calorifique de 1 MW et une capacité de stockage jusqu’à 100 MWh d’énergie thermique. Cette quantité de chaleur stockée pourrait satisfaire la demande de chauffage et/ou d’eau chaude des clients résidant à Pornainen pendant environ une semaine en hiver ou un mois en été. Plus clairement, cette batterie thermique de 13 m de haut et de 15 m de large utilisera de la stéatite broyée provenant de l’entreprise Tulikivi pour stocker de la chaleur.

La construction et les essais de cette usine devraient être achevés dans approximativement 13 mois. Celle-ci sera livrée « prête à l’emploi ». Elle sera chargée à partir du réseau électrique local à l’aide d’algorithmes de charge conçus spécialement par Polar Night Energy. La recharge s’effectuera donc lors des heures creuses ou des pics de production d’énergie renouvelable, solaire ou éolienne. Selon Mikko Paajanen, PDG de Loviisan Lämpö, cela permettra de maintenir l’équilibre du réseau tout en répondant aux besoins en chaleur des utilisateurs 24 heures sur 24.

Quels sont les points forts de ce projet ?

Ce fournisseur de chauffage urbain finlandais connaît déjà les avantages de cette batterie au sable, puisqu’il en possède déjà une. Celle-ci fonctionne depuis 2022 dans la municipalité de Kankaanpää. Mais dans le projet actuel, ce nouveau système sera dix fois plus puissant et plus grand que son prédécesseur. Le fabricant Polar Night Energy a choisi la stéatite broyée comme matériau de stockage, car cette pierre ollaire présenterait une meilleure conductivité thermique que le sable. En effet, les recherches réalisées par cette entreprise auraient démontré les propriétés uniques de cette roche tendre.

BIG news! A huge step in scaling up the #SandBattery technology: Loviisan Lämpö invests in Polar Night Energy's Sand Battery in Pornainen. https://t.co/UKrgoTTRzn pic.twitter.com/pNAxKyld6C — Polar Night Energy (@pne_energy) March 7, 2024

En outre, l’utilisation de la stéatite répond à l’engagement de Loviisan Lämpö en faveur du développement durable et de l’économie circulaire. Ce résidu de pierre ollaire est récupéré auprès de l’entreprise Tulikivi, spécialisée dans la fabrication de poêles à accumulation. Enfin, ce projet de construction de batterie au sable à grande échelle devrait déboucher sur une baisse substantielle de l’empreinte carbone du réseau de chauffage urbain à Pornainen.

Cette future usine de stockage d'énergie thermique devrait réduire de 160 tonnes d'équivalent de CO2 par an les émissions totales de cette filière. Elle rendra ainsi obsolète la production de chaleur traditionnelle qui nécessite la combustion des combustibles fossiles. Plus d'informations : Polarnightenergy.fi.