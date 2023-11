Duke Energy dévoile une turbine à combustion « unique au monde » qui produira de l’électricité avec de l’hydrogène

Avec les centrales solaires à grande échelle, le problème réside souvent dans les moyens de stocker l’énergie excédentaire produite lorsque les conditions d’ensoleillement sont favorables. En effet, un système de stockage fiable et durable est vraiment indispensable pour mieux gérer l’approvisionnement en électricité des clients et s’adapter à leur demande, quelles que soient les circonstances. Dans ce projet, l’énergéticien américain Duke Energy, en collaboration avec GE Vernova et Sargent and Lundy, a mis au point un système complet capable de produire, de stocker et de brûler de l’hydrogène vert sur un même site, en vue de fournir de l’électricité propre au réseau lors des pointes de la consommation. Ce projet sera réalisé à l’usine DeBary, en Floride. Dans cette rubrique, nous allons donc vous fournir plus d’explications sur cette technologie de pointe.

Comment fonctionne ce système de production d’électricité verte ?

Duke Energy ne cesse d’évoluer et de trouver des moyens pour fournir des solutions énergétiques renouvelables et sûres à ses clients, selon Melissa Seixas, présidente de la filiale floridienne de cette société. Ainsi, ce projet de déploiement de système de production, de stockage et de combustion d’hydrogène propre est une première aux États-Unis. Sur le site, deux électrolyseurs de 2 MW au total assureront la production d’hydrogène grâce au processus de séparation de l’eau. Ces appareils seront alimentés en énergie par un parc solaire d’une puissance de 74,5 MW.

Au fil de sa production, l’hydrogène vert sera conduit vers des conteneurs de stockage renforcés et sous pression. En revanche, l’oxygène sera libéré dans l’atmosphère. Lors de la hausse de la demande d’énergie des clients, l’hydrogène stocké sera acheminé vers la turbine thermique mise à niveau par la société GE Vernova. Cette machine améliorée serait capable de brûler jusqu’à 100 % d’hydrogène ou un mélange gaz/hydrogène afin de produire de l’électricité bas carbone. Cette dernière sera ensuite injectée au réseau électrique général, permettant ainsi de stabiliser la fourniture d’électricité au niveau local.

Quels sont les objectifs de Duke Energy ?

Cette société vise à produire et à stocker de l’énergie de manière sûre, sans nuisance sonore, ni impact visuel, ni rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Elle ambitionne de fournir de l’électricité à la demande à ses abonnés. À travers ce projet d’installation de système complet de production d’électricité à partir de l’hydrogène vert, elle démontrera la viabilité de cette technologie pour une décarbonation efficace et rentable. La construction des infrastructures complémentaires à la centrale solaire existante commencera prochainement. L’entreprise prévoit ainsi de mettre en service le système dès fin 2024.

Selon Regis Repko, vice-président principal de la stratégie de production et de transmission chez Duke Energy, cette firme est consciente du rôle que tient l’hydrogène dans l’avenir énergétique propre des États-Unis. Ce vecteur d’énergie pourrait contribuer à décarboner les différents secteurs d’activités américains. Lorsqu’il est converti en électricité, il aide significativement le réseau dans sa transition vers l’énergie renouvelable. Il a d’ailleurs l’avantage d’être une source d’énergie distribuable et stockable, qui ne dépend ni des conditions météorologiques ni du moment de la journée.

Enfin, il est bon de préciser que la filiale floridienne de cette entreprise dispose actuellement d'une capacité énergétique de 10 500 MW. Elle approvisionne en électricité quelque 1,9 million de clients résidentiels, commerciaux et industriels sur une zone de service de 13 000 milles carrés, en Floride.