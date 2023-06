Kamado, un barbecue japonais en céramique qui revêt de nombreux avantages

La saison des barbecues bat son plein et nous sommes nombreux à sentir les effluves des grillades des voisins éveiller nos papilles. L’art du barbecue est pratiqué partout dans le monde. Nous avons l’asado en Argentine, le typique barbecue coréen, le barbecue à pellets, etc. Cette fois-ci, c’est au Japon que nous allons découvrir comment ses habitants utilisent leur barbecue, qu’ils appellent Kamado. Ce barbecue est également connu sous le nom de Kamado grill, qui tire ses origines d’anciens foyers de cuisson utilisés dans la cuisine japonaise depuis des siècles. Avec son allure en forme de gros œuf, il se démarque largement de nos barbecues traditionnels et revêt de nombreux avantages. Découverte.

Le Kamado, qu’est-ce que c’est ?

Le Kamado est généralement fabriqué en céramique épaisse, bien qu’il existe aussi des versions en acier inoxydable. Sa conception est caractérisée par une forme ronde et un couvercle à charnière. Il permet de griller, de fumer, de rôtir et de cuire divers aliments de manière individuelle ou simultanée. La forme du Kamado favorise une circulation de l’air optimale, ce qui permet de contrôler la température de manière précise. Grâce à cette régulation, il est possible d’obtenir des cuissons uniformes et de conserver les jus et les arômes à l’intérieur des aliments. Il dispose également d’un contrôle de la température. Ce dernier est extrêmement précis, grâce à sa structure en céramique épaisse qui conserve efficacement la chaleur pendant de longues périodes, parfois plus de 12 h. De plus, il consomme peu de charbon de bois.

Comment fonctionne le Kamado ?

La forme en œuf du Kamado permet de reproduire le fonctionnement d’un four à chaleur tournante, assurant une circulation uniforme de l’air chaud pour une cuisson homogène des aliments. Sa conception en céramique réduit la quantité de charbon de bois requise, concentrant la chaleur et préservant l’humidité des aliments pour des résultats tendres et savoureux. Les ouvertures d’aération situées sur les parties supérieure et inférieure du Kamado permettent de réguler le débit d’air et de contrôler la température à l’intérieur du barbecue. La structure épaisse en céramique retient efficacement la chaleur, assurant une combustion lente et régulière du charbon de bois et une distribution uniforme de la chaleur.

Les aliments sont placés sur les grilles de cuisson à l’intérieur du Kamado, où ils sont enveloppés par la chaleur pour une cuisson homogène. On peut réaliser une cuisson directe sur les grilles ou indirecte avec des plaques de déflecteur pour protéger les aliments des flammes. Les ouvertures d’aération et l’isolation thermique du Kamado offrent un contrôle précis de la température de cuisson. En ajustant les ouvertures d’aération, on peut moduler la circulation de l’air et, ainsi, modifier la température à l’intérieur du Kamado.

Quels avantages à acheter un barbecue Kamado ?

Certes, un Kamado de qualité représente un certain budget, mais il sera un investissement rentable, si vous êtes adepte de la cuisson en extérieur. En effet, l’achat d’un kamado équivaut à posséder un barbecue, un fumoir et une rôtissoire en un seul appareil de cuisson. Avec l’ajout d’accessoires, il est même possible de cuire des pizzas, des gâteaux et d’utiliser le kamado comme une plancha. Ce barbecue japonais, qui ne consomme que très peu de charbon de bois, s’impose de plus en plus face au barbecue traditionnel grâce notamment à sa polyvalence, ainsi qu’à sa facilité d’utilisation et d’entretien. Enfin, il est très sécuritaire, puisqu’il suffit de fermer les deux grilles d’aération pour l’éteindre. L’air n’entre plus, le feu et les braises ne continueront donc plus à chauffer ni à produire de fumées.

