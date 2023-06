L’artiste danois Bjørn Karmann invente un appareil photo piloté par l’IA, sans aucun capteur

Depuis quelques années, un sujet cristallise un bon nombre de la population : l’intelligence artificielle. Nous la trouvons désormais partout et elle s’immisce progressivement dans de nombreux domaines, allant du médical à l’industrie, en passant aussi par notre vie privée. L’intelligence artificielle (IA) comme domaine de recherche et d’étude existe depuis plusieurs décennies. Les travaux pionniers dans ce secteur remontent aux années 1950, lorsque des chercheurs ont commencé à explorer les concepts et les possibilités de créer des machines capables de simuler l’intelligence humaine. Cette fois, c’est un concept artistique qui emploie l’IA pour une invention étonnante : un appareil photo piloté par IA et sans aucun capteur. Une œuvre de l’artiste danois, Bjørn Karmann. Découverte.

Quel est ce drôle de concept ?

Une récente innovation révolutionnaire permet de prendre des photos sans recourir à des capteurs ! L’artiste danois Bjørn Karmann a récemment développé un appareil photo, qui fonctionne entièrement grâce à une intelligence artificielle. Cette caméra, nommée “Paragraphica”, a été créée à Amsterdam. En pratique, le Paragraphica est un dispositif photographique novateur qui tire son inspiration des données de localisation et des capacités de l’IA pour générer une représentation visuelle d’un lieu ou d’un instant précis. Cela offre une toute nouvelle dimension à l’art de capturer des moments spécifiques. En d’autres termes, le Paragraphica utilise une interface de programmation d’application (API) ouverte. Celle-ci permet aux développeurs de créer des applications tierces capables d’accéder aux fonctionnalités de l’appareil photo ou des services associés.

Comment fonctionne le Paragraphica ?

Cette API est utilisée pour collecter et fournir des informations relatives à la position de l’appareil photo et à l’endroit où la photo doit être prise, afin de « créer une image ». Ces informations comprennent surtout l’adresse précise du lieu, la température, l’heure et les lieux de référence à proximité. Une fois ces données collectées, elles sont converties en un paragraphe détaillé. Ensuite, grâce à une autre API texte image, cette description est simplement convertie en une image. Attention, la « photo » ne sera pas une reproduction exacte de l’endroit enregistré, mais une représentation ou une interprétation « imaginée » par l’IA.

Il est cependant possible d’effectuer des réglages à l’aide de molettes, comme sur les appareils photo traditionnels. La première molette contrôle la zone d’évaluation des données de l’appareil. La seconde molette gère le « bruit » dans l’image générée par l’IA, lié aux variations de luminosité et de couleurs. Une valeur de 0,1 à 1 détermine le niveau de bruit, avec une valeur plus élevée pour un aspect texturé ou granuleux. La troisième molette contrôle l’échelle de guidage.

Le Paragraphica sera-t-il commercialisé ?

La réponse est non ! Cette caméra Paragraphica est une œuvre purement artistique. Son créateur, Bjørn Karmann l’a inventée uniquement dans le cadre de son « art » et elle ne sera pas vendue. Et en la regardant de plus près, c’est effectivement de l’art, puisque le créateur s’est inspiré de la taupe au nez étoilé pour créer son appareil photo sans capteurs. Ce petit mammifère souterrain utilise ses 22 drôles de tentacules pour se diriger, car il ne voit pas, ni durant le jour ni encore moins la nuit. Ce drôle d’appareil photo ne sera pas vendu, néanmoins, une version virtuelle est disponible et peut être essayée. Plus d’informations : bjoernkarmann.dk