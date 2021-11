Pourquoi certains adultes n’arrivent pas à se passer de leur doudou ?

Quel que soit notre âge, nous avons tous (ou presque) gardé une partie de notre âme d’enfant, et certaines habitudes “infantiles” peuvent même nous rester dans notre quotidien d’adulte, comme regarder les dessins animés, rêver à d’autres mondes perdus dans notre univers, préférer les céréales au petit déjeuner à un café noir, ou encore s’endormir avec notre doudou chéri.

Ce dernier est l’ami indispensable de nos enfants, mais pas seulement. En effet, de plus en plus d’adultes assument le fait de ne pas pouvoir s’endormir sans le doudou de leur enfance.

L’importance du doudou pour les enfants

Tout d’abord, il faut savoir que posséder un doudou lorsque nous sommes enfants est tout à fait normal: il est un compagnon essentiel au développement de l’enfant. Il agira également comme une sorte de repère lorsque notre enfant s’éloignera de la maison. Le doudou permettra à l’enfant de s’endormir plus facilement mais aussi d’évoluer en dehors de sa maison.

Le choix du doudou est très important: généralement, il est fait par les parents avant ou juste après la naissance. Mais votre enfant peut également désigner lui-même son compagnon, qui peut prendre plusieurs formes comme une peluche, une poupée de chiffon, un morceau de tissu ou encore une petite couverture.

Le doudou idéal devra avoir une taille parfaite et se laver facilement, car les enfants ont tendance à emporter leur doudou partout où ils vont, et ceux-ci se salissent très rapidement. Ils devront donc être passé en machine très régulièrement. Sa taille, quant à elle, est tout aussi importante: il ne doit pas être trop grand, pour pouvoir être emporté partout où il va. Mais attention à ne pas choisir un doudou trop petit, car celui-ci se perdrait facilement.

Le doudou, tout aussi important pour certains adultes

Selon un sondage Instagram, les adultes possédant encore un doudou sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le pense. Voici quelques-unes de ces personnes qui ne se séparent presque jamais de leur doudou.

Marine, une professeure de 27 ans, ne se sépare jamais de son panda grand de 40 centimètres. Lui appartenant depuis son enfance, son doudou lui apporte un côté rassurant indispensable. Marine dort avec tous les soirs mais ne l’emmène nulle part, car le perdre serait un véritable drame pour elle. La jeune femme affirme que si sa maison brûlait: “je sais très bien que c’est mon doudou que je sauverais en premier, avant mon téléphone”.

Ce panda apporte un véritable réconfort à Marine qui ne part jamais se coucher sans l’avoir embrassé. Lorsqu’elle se sent triste, elle se sert même de la patte de son panda pour essuyer ses larmes. La plupart du temps, son ami dort avec elle sous son bras.

Ce geste diffère en fonction des personnes: Camille, 31 ans et journaliste, préfère placer le sien entre son épaule et sa tête. Quand elle s’endort, elle le tient par la main ou le serre contre sa poitrine. Laurent, 41 ans, patron d’une agence de communication, préfère quant à lui s’endormir aux côtés de son Mickey qu’il a eu à la naissance. Pour d’autres, le plus important est l’odeur du doudou. C’est le cas de Sophie, 28 ans qui travaille dans les relations publiques. Peu importe le geste, l’odeur des oreilles de son lapin reste le plus important !