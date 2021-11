Nous avons testé le purificateur d’air DUUX Bright

Avec le froid qui est revenu, nous avons tendance à rester plus souvent enfermés à l’intérieur qu’à profiter de l’air extérieur… En moyenne, nous passons 80% de notre temps à l’intérieur de bâtiment et parfois plus en hiver… Et les intérieurs clos sont souvent propices à la diffusion de bactéries ou de virus…

C’est un fait, l’air intérieur, est plus pollué que l’air que nous respirons à l’extérieur. Respirer de l’air pollué à l’intérieur peut provoquer des problèmes respiratoires, mais également de l’asthme, des maux de tête ou de la fatigue.

De plus en plus de bâtiments publics ou d’entreprise s’équipent de purificateurs d’air, pour tenter de contrer l’air vicié qui y circule… Nous avons pu tester le purificateur d’air DUUX, et vous donnerons notre avis… Mais découvrez également comment purifier l’air de votre maison en 5 gestes à faire quotidiennement.

Soignez votre sol

C’est bien sur le sol que les poussières et bactéries se déposent au gré de vos passages ou de celui de vos animaux de compagnie. Certains produits de nettoyage contiennent également des agents allergènes qui peuvent provoquer des réactions. Dans l’idéal, il faudrait pouvoir aspirer les sols avec un aspirateur puissant et le laver quotidiennement.

Choisir des produits ménagers adaptés

Lorsque l’on choisit un nettoyant pour les sols, nous avons tendance à le choisir parfumé, et c’est plutôt une erreur… Les parfums des détergents sont des agents chimiques qui peuvent nuire à votre santé. Préférez les produits ménagers neutres, ou naturels comme le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre, ou même l’eau de javel sans parfum.

Aération quotidienne obligatoire

Il faut bien avouer que lorsque les températures sont négatives, nous n’avons pas tellement envie de laisser entrer le froid glacial ! Et pourtant il est absolument indispensable d’aérer votre maison 5 à 10 minutes chaque jour. C’est même l’ADEME qui le recommande ! Cela permet de renouveler l’air ambiant et de faire sortir les polluants à l’extérieur… Pensez également à installer des VMC dans vos pièces d’eau et à les garder propres pour qu’elles restent efficaces.

Ne fumer pas à l’intérieur !

Cela peut sembler évident, mais si vous vivez avec des personnes non fumeuses, vous les exposer au tabagisme passif… Et c’est évidemment une très mauvaise idée… Le mieux étant d’interdire de fumer à la maison, d’aménager un petit coin à l’extérieur pour fumer, ou de sortir sur votre balcon… Facile à dire on vous l’accorde !

Installer des plantes vertes !

Certaines plantes vertes participent à la purification de l’air par nature. C’est le phénomène de la photosynthèse ! Elles absorbent le dioxyde de carbone et libère de l’oxygène. Vous pouvez opter pour le Peace Lily, le Spider Plant ou encore les « Langue de belle-mère » (Sansevieria trifasciata)

Et les purificateurs d’air alors ?

De plus en plus appréciés du grand public, ils sont devenus en quelques mois, COVID oblige, des éléments quasiment indispensables dans nos intérieurs ! Ils sont conçus pour éliminer les contaminants atmosphériques de notre intérieur… Ils viennent filtrer et purifier l’air de notre maison. Les purificateurs d’air contribuent à notre confort, et à l’hygiène de nos maisons.

Les avantages d’un purificateur d’air

Ces nouveaux venus dans nos quotidiens, permettent plusieurs actions sans que vous n’ayez à vous en occuper :

Elimination des odeurs domestiques (animaux, cuisine)

Extermination des allergènes

Purification et rafraîchissement de l’air ambiant

Maintien du taux d’humidité, ce qui évite l’apparition de moisissures et d’acariens.

Elimination des pollens, poussières, polluants, fumées !

Ils aident à combattre les virus et bactéries, et par les temps qui courent, c’est plutôt une excellente idée !

Nous avons testé le purificateur d’air DUUX Bright

Un bon purificateur d’air doit proposer au moins trois filtres (poussières ou poils, odeurs ou fumée, moisissures ou acariens) ! C’est le cas avec le DUUX Bright qui propose trois filtres dont deux HEPA H13 et un dernier au charbon actif. Grâce à ces trois filtres, il élimine jusqu’à 99.97% des polluants atmosphériques dans une pièce de 27 m² environ. Avec une puissance de 220 m3/h, il s’avère efficace en quelques heures seulement.

Avec son design élégant il s’intègre dans toutes les décorations intérieures et se fait discret par sa petite taille… Il peut être posé sur une étagère, ou au sol, sa forme compacte permet aussi de le déplacer dans une autre pièce à purifier.

Reliée à une application, on peut tout contrôler à distance et c’est plutôt pratique lorsqu’il se trouve dans une pièce isolée. Grâce au capteur PM 2.5, il va même se déclencher tout seul s’il détecte une détérioration de l’air ambiant… Il suffit de le poser, de le programmer et nous n’avons plus qu’à respirer de l’air propre ! Retrouvez le purificateur DUUX Bright au prix de 199€ sur Amazon

Notre avis sur le purificateur d’air DUUX Bright

Difficile de donner un avis précis sur un purificateur d’air… car il travaille en sous-marin, sans bruit quand il se déclenche et devient quasiment transparent ! Il suscite l’intérêt des gens de passage, car il est sympa au niveau du design et ressemble à un objet de décoration, plus qu’à un appareil électro-ménager. DUUX est une marque néerlandaise spécialisée dans le traitement de l’air depuis vingt ans… Il est évident que nous pouvons lui faire confiance pour assainir l’air de nos maisons.

Nous n’avons trouvé aucun défaut d’utilisation à notre purificateur d’air… En revanche, la prise électrique de l’appareil que nous avons reçu semble fragile… Mais cela doit être propre à notre appareil, et il fonctionne à merveille, seul dans son coin depuis septembre…

Avec l’arrivée des grands froids et cette cinquième vague de Covid qui vient encore menacer nos organismes, c’est peut-être le moment d’investir dans un purificateur d’air… Même si cela semble peut-être inutile, nous pouvons vous assurer que depuis qu’il est dans la maison, nous n’avons eu à déplorer aucun rhume, grippe ou angine… Installé chez nous depuis septembre, en temps normal, nous dénombrons au moins quelques rhinopharyngites chez nos adolescents… On croise les doigts mais cette année, les mouchoirs en tissus, n’ont pas encore connu le tambour de la machine à laver… Et c’est plutôt bon signe !