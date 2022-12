L’isolant réflecteur alvéolaire, une invention française et durable pour construire des maisons sans chauffage

En matière d’innovations, il est un domaine qui ne cesse de progresser, celui de l’isolation. Nous savons tous que le secret pour économiser de l’électricité ou du gaz, est de posséder une maison bien isolée ainsi que des portes et fenêtres qui limitent au maximum la pénétration de l’air froid, à l’intérieur. Actis Isolation, une petite entreprise familiale basée à Limoux dans l’Aude, et fondée il y a 40 ans, a mis au point un procédé d’isolant unique et avant-gardiste. Le système breveté propose des isolants réflecteurs alvéolaires qui procurent un véritable rempart à l’entrée du froid. Une technologie qui a permis à la PME de devenir l’un des leaders européens dans son domaine. Découverte.

Actis Isolation, c’est qui ?

La société Actis a été fondée en 1980 par Paul Riedel, qui n’est autre que l’inventeur des isolants réflecteurs. Rachetée en 2003 par Laurent Thierry, actuel PDG de l’entreprise, elle est actuellement dirigée en collaboration avec Thomas Thierry directeur de la prescription. L’entreprise audoise fabrique depuis toujours des isolants réflecteurs pour les bâtiments. Un isolant réflecteur étant un système formé de plusieurs couches de matériaux, qui agissent comme des réflecteurs. C’est-à-dire qu’ils renvoient le rayonnement thermique tout en empêchant les déperditions de chaleur. On retrouve ces isolants réflecteurs sur les isolations de combles, de bâtiments industriels ou derrière nos radiateurs pour renvoyer la chaleur dans la pièce.

Comment fonctionnent les réflecteurs alvéolaires d’Actis Isolation ?

Les isolants réflecteurs alvéolaires brevetés par Actis Isolation vont permettre d’emprisonner l’air à l’intérieur de films réfléchissants. Ce qui confère plus de confort thermique, mais également une meilleure isolation acoustique grâce aux propriétés phoniques du film. Le procédé Actis Isolation, offre non seulement une bonne résistance thermique, mais il assure aussi l’étanchéité à l’air, à la vapeur d’eau par l’intérieur et à l’eau par l’extérieur. Ce qui en fait un système efficace et facile à installer sur de très grandes surfaces. Les isolants réflecteurs ont reçu la certification NF EN 16012 ou sous ACERMI et peuvent donc être utilisés seuls, ou être associés entre eux et bénéficient des aides fiscales disponibles en matière d’isolation. C’est aussi une technologie totalement décarbonée, puisqu’elle permet de réduire considérablement sa consommation de gaz, qui lui aussi va fortement augmenter dans les semaines à venir.

Visionnaires chez Actis Isolation ?

La réglementation thermique des bâtiments industriels et des nouvelles constructions est de plus en plus exigeante. Le système Actis Isolation utilise des matériaux recyclables et upcyclables, c’est-à-dire que la production se fait à partir de matières recyclables et que les déchets de chantiers sont entièrement recyclés. Concrètement, les déchets de chantier servent à fabriquer de nouvelles structures isolantes ! Actis Isolation propose plusieurs modèles de réflecteurs isolants alvéolaires destinés aux façades, aux combles ou aux toitures.

Ainsi le Triso Toiture est, par exemple, une solution d’isolation certifiée NF EN 16012 qui assure à la fois l’isolation thermique hiver/été avec des performances thermiques élevées R> 6,20 m² K/W, l’isolation phonique et l’étanchéité à l’eau et à l’air. Le produit se présente sous la forme d’un pack qui contient le Triso Hybrid’ (isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré) et le Boost’R Hybrid (isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré). Ces deux composants forment une enveloppe isolante et étanche, légère, souple et facile à poser. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Actis Isolation.