Voiture volante : ANRA et NAVOS s’associent pour développer des vertiports dédiés à la mobilité urbaine

Selon un rapport du cabinet MarketsandMarkets, le marché de la mobilité aérienne urbaine devrait passer de 3,8 milliards de dollars en 2023 à 28,5 milliards de dollars en 2030. La prise de conscience collective sur la dégradation de l’environnement, la multiplication des projets de villes intelligentes et les progrès remarquables réalisés dans l’industrie des eVTOL devraient en grande partie être à l’origine de cette croissance phénoménale. Face à cette perspective pour le moins prometteuse, ANRA Technologies et NAVOS Air ont décidé de travailler ensemble afin de mieux tirer parti des potentiels du marché des voitures volantes.

Mieux exploiter les vertiports

Le nouveau partenariat entre les deux entreprises porte sur la gestion des vertiports. En effet, ANRA Technologies est connue pour ses solutions permettant aux opérateurs de drones de gérer leur flotte. Basée à Chantilly, en Virginie, aux États-Unis, elle propose notamment des plateformes numériques conçues pour la planification des vols, la gestion de l’espace aérien, l’analyse des données de vol et la gestion des ressources. De son côté, NAVOS Air est une société de services de navigation aérienne également implantée dans l’État de Virginie. Elle est à l’origine du projet Vertiport qui est financé par le VIPC (Virginia Innovation Partnership Corporation).

Développer des technologies inédites

Pour ANRA Technologies, le choix de NAVOS Air comme partenaire ne découle pas du hasard. Cette dernière a effectivement reçu le feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA) pour son initiative. Celle-ci vise à mettre au point des procédures de vol aux instruments (IFP) de navigation par satellite basées sur les performances (PBN) et à procéder à l’évaluation ainsi qu’à la désignation d’héliports. En combinant leurs efforts, les deux parties ambitionnent de développer des services et des technologies inédites qui contribueront à la mise en place de vertiports fiables et pratiques sur le sol américain. L’annonce de cette collaboration intervient peu après le lancement par ANRA de la plateforme Vertiport Management System (VMS) qui est une interface web adaptée à différents types d’aéronefs.

D’autres partenaires de renom

Il faut savoir qu’ANRA Technologies travaille depuis de nombreuses années avec la NASA, la FAA et d’autres partenaires établis à l’international. La collaboration avec NAVOS Air profitera logiquement de ces relations entretenues avec des organisations de grande envergure. « Alors que de nombreux fournisseurs de vertiports sont occupés à construire l’infrastructure physique et à conceptualiser l’expérience des passagers, ANRA a développé la couche numérique […] Le partenariat avec NAVOS nous permet d’apporter une solution plus complète au marché plus rapidement, en particulier lorsqu’il est combiné avec notre technologie de gestion du trafic Urban Air Mobility (UAM) », a déclaré Amit Ganjoo, fondateur et PDG d’ANRA, dans un communiqué. Pour plus d’informations ANRA Technologies. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .