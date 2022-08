Pour ne plus payer un loyer il construit sa tiny house (avec studio de musique) pour seulement 22 500€

Vous en avez peut-être ras le bol de payer un loyer qui ne cesse d’augmenter ? Vous avez peut-être envie de changer de vie, de prendre le virage d’un retour aux sources où l’essentiel remplacerait le superficiel ? C’est probablement ce qui est arrivé à Nick Soave, un Américain, musicien et inspecteur en bâtiment de Kalamazoo, dans le Michigan, Etats-Unis… Cet homme était lassé de payer des factures d’électricité, d’eau et bien sûr un loyer exorbitant pour son appartement. Grâce à ses connaissances en bâtiment et à quelques tutoriels visionnés sur YouTube, il se lance dans la construction d’une petite maison pour 19 000£ soit 22 000€ environ. Découverte.

D’où lui vient cette idée ?

Comme nous vous l’avons dit, Nick se trouve face à un dilemme… Continuer à payer des sommes folles pour occuper son appartement ou opter pour une vie plus simple mais sans facture ! Le musicien inspecteur se renseigne alors via des sites de constructeurs de tiny houses, des tutoriels sur YouTube, ou encore d’histoires de ceux qui sont déjà passés à l’autoconstruction. Pour réaliser son rêve, il imagine une tiny house de 17 m² seulement, qu’il construirait avec des matériaux neufs, mais également avec des matériaux recyclés. Il quitte alors son appartement de Denver, où le loyer augmentait dangereusement chaque année, et se lance dans l’aventure…

La construction de sa tiny house…

Il quitte donc son appartement, parce qu’il lui revient trop cher, mais également parce qu’il est persuadé que si un espace est bien conçu, il n’a pas besoin d’être immense… L’agencement dans une tiny house est évidemment un point essentiel, pour optimiser l’espace ! Pour construire sa tiny house, Nick voulait que les matériaux soient de la plus haute qualité possible, provenant d’entreprises locales, et recyclés ou récupérés dans la mesure du possible. Finalement, 50% de ses matériaux sont neufs, 40% proviennent de la récupération ou du recyclage et 10% ont été achetés, neufs, dans des grandes surfaces.

Un petit tour à l’intérieur ?

Nick est donc inspecteur en bâtiment, ce qui l’a bien aidé pour sa construction, mais il est aussi musicien et sa priorité était donc à l’évidence, la musique… Il s’est donc fabriqué un minuscule studio de musique et une toute aussi minuscule cuisine… La musique et la cuisine, les essentiels pour lui ! 17 m² c’est la surface dont Nick disposait pour sa tiny house, qu’il a souhaitée classique avec un bardage extérieur en bois et des fenêtres installées sur le pourtour de sa maison. A l’intérieur, on peut apercevoir un rangement ingénieux, qui lui permet d’avoir de la place pour ranger, en incluant une place pour son réfrigérateur. Face à ce rangement, se trouve l’escalier qui mène à la mezzanine.

Vous remarquerez que la totalité du dessous de l’escalier a été aménagée en espaces de rangements pour un gain de place maximum… A l’étage, on trouve l’espace couchage et probablement le petit studio de musique annoncé par le propriétaire. Dommage qu’il n’existe pas de photo de cet endroit, mais peut-être a-t-il voulu en faire son petit coin secret. Nick prouve qu’avec un budget de 23 000€, il est tout à fait possible de construire une tiny house et de s’affranchir du montant de son loyer… Elle est chouette cette tiny house non ?