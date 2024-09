Un étonnante mais très sérieuse étude scientifique se penche sur le papier qui coupe les doigts

À plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de devoir trier des documents papier, que ce soit pour mon association, ou pour d’autres raisons. Des tas de prospectus s’amoncellent sur la table du salon, ils m’attendent, cerclés, rangés, en attente d’être réunies pour une future distribution. Et, là, c’est le drame, le papier glacé me coupe le doigt, avec une douleur assez forte, je dois le reconnaître. Une si petite coupure, qui ne saigne même pas, si douloureuse ? Mais, comment cela est-il possible ? Quand je me coupe avec un couteau, je saigne et parfois même abondamment, là rien, une petite entaille sur le doigt, mais punaise que cela fait mal ! Des chercheurs danois ont peut-être identifié les causes de cette forte douleur, au regard d’une si petite plaie, elle pourrait venir de la « physique du papier ». Eh oui, il faut de tout pour faire un monde, une étude étrange, certes, cependant scientifique. Décryptage.

Une étude scientifique danoise

Cette étude, des plus sérieuses, a été publiée dans la revue scientifique Purpose Led Publishing, et provient du Département de physique de l’Université technique du Danemark. Grâce à un doigt artificiel, fabriqué à partir de gélatine et reproduisant les caractéristiques de la chair humaine, les chercheurs ont testé différents types de papier. Dans leurs tests, ils ont aussi inclus des photos, des cartes postales ou du papier-cadeau, tous ayant des épaisseurs différentes. J’ai remarqué que c’était souvent avec du papier glacé que je me coupais, ou des feuilles fraîchement sorties d’une imprimante. En testant sur le doigt artificiel, ils ont cherché le meilleur angle pour que le papier entaille le doigt. Ensuite, ils ont évalué la souplesse, la pression nécessaire pour qu’il coupe, et sa déformation.

À la recherche de la bonne épaisseur

Je ne suis pas une scientifique danoise, mais mon expérience fait que j’avais déjà constaté que tous les papiers ne coupaient pas ! Pour les chercheurs, le papier coupant n’est ni trop fin, ni trop épais, et le plus coupant aurait une épaisseur de 65 micromètres. Pour les plus anciens, souvenez-vous du papier matriciel qui sortait d’énormes imprimantes, moi, je l’utilisais, à l’école, comme brouillon, il y en avait des cartons entiers ! Le second papier le plus dangereux, c’est bien le papier glacé, dans lequel sont fabriqués les magazines ou les tracts publicitaires. Lorsqu’il effleure votre doigt, il le coupera s’il l’atteint avec un angle de 15° !

Fabriquer du papier moins coupant

Les chercheurs qui ont découvert le « pouvoir surprenant du papier » ne se sont pas arrêtés à cette découverte tout aussi surprenante ! Avec une imprimante 3D, ils ont aussi fabriqué une « Paper Machete » en reproduisant, par conséquent, l’épaisseur et l’angle du papier le plus coupant… Avec une simple feuille de papier reproduite, ils ont réussi à couper des concombres, des pommes de terre, des poivrons et même du poulet cuit ! On peut légitimement s’interroger sur l’utilité de cette étude. Cependant, elle servira aux fabricants de papier justement, pour fabriquer des papiers moins coupants, notamment pour les enfants !

Pourquoi les coupures de papier sont-elles si douloureuses ?

Les coupures de papier, bien que petites et souvent sans saignement, sont très douloureuses en raison de la concentration élevée de nocicepteurs, les terminaisons nerveuses responsables de la douleur, dans nos doigts. Le papier, qui paraît lisse, a en réalité des bords irréguliers qui coupent la peau, mais pas assez profondément pour provoquer un saignement. L'absence de saignement empêche la formation de croûtes protectrices, prolongeant ainsi la douleur. En savoir plus : journals.aps.org.