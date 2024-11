Le SQPV, une invention révolutionnaire qui transforme nos carreaux de fenêtre en panneaux solaires

Depuis quelques années, en Europe, le secteur photovoltaïque est en plein essor et enregistre une croissance notable, aussi bien en nombre d’installations qu’en puissance installée. En France, par exemple, on a enregistré environ 1 010 481 installations photovoltaïques au mois de juin, avec une puissance totale de 22 172 MW, d’après des chiffres publiés sur ECOinfos Energies Renouvelables. Les panneaux solaires offrent de nombreux avantages sur le plan écologique et économique. Cependant, en termes d’efficacité, il y a encore des défis à relever. La société technologique japonaise inQs a voulu les relever en proposant un panneau solaire en verre pouvant générer de l’énergie à partir de sources lumineuses extérieures et intérieures, tout en servant de bouclier thermique. Ce verre SQPV innovant dont nous vous avions parlé dans cet article, a remporté le prix « Best of Innovation » aux CES 2024 Innovation Awards.

Un panneau translucide pouvant exploiter tout le spectre de la lumière

Contrairement aux panneaux solaires conventionnels, le SQPV a la capacité d’exploiter tout le spectre de la lumière et pas uniquement celle visible. Il est également conçu pour tirer parti de la partie invisible de la lumière, entre autres le rayonnement utraviolet et infrarouge, mais aussi pour capter la lumière des deux côtés pour produire de l’électricité. Des particularités qui lui permettent de fonctionner avec un éclairage artificiel et par temps nuageux, et d’être beaucoup plus efficace en termes de production d’énergie. L’entreprise inQs souligne que c’est le verre solaire le plus efficace et le plus avancé au monde. Cette efficacité est, entre autres, due à son mode de conception et aux matériaux utilisés. À noter que le SQPV est composé de nanomatériaux de différents types, placés entre deux feuilles de verre conductrices de 2 mm d’épaisseur.

Un panneau solaire durable, recyclable et biodégradable

Ce panneau translucide est réputé être durable, recyclable, biodégradable et n’émet pas de gaz à effet de serre. Selon la société japonaise, ils n’ont utilisé que des matériaux disponibles sur le marché et très faciles à obtenir dans le processus de fabrication du SQPV. Au lieu des cellules au silicium traditionnelles utilisées dans la fabrication des panneaux photovoltaïques standards, ils ont opté pour du quartz de silice pouvant capter l’énergie solaire avec des électrodes et des catalyseurs. Cela garantit une production d’énergie stable et efficace à partir de sources lumineuses (soleil, éclairage intérieur, lumière réfléchie, etc.), mais aussi un bon éclairage de l’espace intérieur. Le taux de transmission de la lumière visible du verre SQPV serait de 75 %.

Diverses applications possibles

L’entreprise inQs explique qu’il y a diverses applications possibles avec ce panneau solaire translucide. Il peut, par exemple, être utilisé pour remplacer le verre des fenêtres et des façades des bâtiments, ou encore celui des véhicules et des serres. D’ailleurs, il a déjà été installé dans une serre appartenant au lycée Kaijō de Tokyo. Hormis la production d’électricité, le SQPV peut servir de bouclier thermique, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de 40 % de leurs coûts de chauffage et de refroidissement.

Bref, ce panneau révolutionnaire est un mélange de conception polyvalente et de haute efficacité énergétique. Il peut être utilisé dans les maisons, les entreprises et l'industrie. Vous trouverez plus d'informations dans cette brochure.