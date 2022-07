Connaissez-vous (réellement) la meilleure des manières d’utiliser un ventilateur ?

Alors que nous avons enregistré des températures record en juillet, août ne s’annonce pas sous les meilleures auspices côté canicule… Certains météorologues pensent même que des vagues de chaleur pourraient persister jusqu’au mois d’octobre en France. L’avenir le dira, mais en attendant, les ventilateurs vont encore tourner à plein régime, même s’il faut reconnaître que ce n’est pas la solution idéale pour l’environnement… Saviez-vous qu’il existait des endroits stratégiques pour placer votre ventilateur ? Afin que celui-ci soit plus efficace, et ne vous provoque pas une crève d’enfer en plein été; ce serait dommage de ne pas ressentir le bon goût d’une glace à l’italienne ! On vous explique tout.

Comment placer un ventilateur ?

Nous avons souvent pour habitude de placer le ventilateur face à nous, et parfois même avec le flux d’air sur notre visage… C’est clairement très efficace pour se rafraîchir mais c’est aussi le meilleur moyen pour s’enrhumer, voire se retrouver avec une angine carabinée ! Il serait préférable de le placer devant la fenêtre pour qu’il soit plus efficace, mais là encore, il y a certaines règles à respecter, à commencer par le faire fonctionner la nuit, mais pas dans votre direction, pour que l’air chaud accumulé la journée se change en air frais de la nuit…

Comment fonctionne un ventilateur ?

Le ventilateur fonctionne grâce au principe de Bernoulli, découvert par Mr Bernoulli en 1736. Celui-ci s’explique par ces termes : “plus la vitesse d’un fluide est grande, plus la pression sera petite“. Concrètement, l’air que le ventilateur propulse créer une zone de basse pression, qui va donc attirer le reste de l’air chaud de votre pièce vers l’extérieur. Si vous placez votre ventilateur face à la fenêtre en ouvrant une autre fenêtre, vous allez créer un courant d’air frais qui va entrer de l’extérieur et qui viendra remplacer l’air chaud accumulé à l’intérieur.

Un ventilateur transformé en climatisation ?

Si l’on suit le principe de Bernoulli, vous allez peut-être pouvoir utiliser l’une de vos pièces pour faire de votre ventilateur, une sorte de climatisation DIY ! Si, dans votre maison, vous avez la chance d’avoir une pièce bien fraîche comme une cave, installez le ventilateur dans cette pièce, et dirigez l’air propulsé vers la pièce à refroidir… C’est presque magique ! Et ça marche aussi si vous avez une salle de bains fraîche (que vous maudissez quand les températures extérieures sont proches de zéro degré).

Quelques autres astuces pour profiter d’un ventilateur…

Pour perdre quelques degrés dans votre pièce, vous pouvez aussi placer une bouteille d’eau que vous aurez préalablement congelée devant le ventilateur. Vous pouvez aussi le disposer devant votre linge humide qui vient de sortir de la machine à laver… Non seulement vous aurez de l’air un peu plus frais, mais l’odeur de votre lessive préférée se répandra dans votre pièce comme un parfum d’intérieur ! Et, évidemment, n’oubliez pas de fermer vos volets en suivant le soleil, et surtout de vous hydrater même quand vous n’avez pas soif ! On évite le plus possible les climatisations, qui fonctionnent avec un gaz frigorigène qui ne fera qu’augmenter les émissions de gaz à effet de serre et faire grimper en flèche votre facture d’électricité. De plus, la climatisation rejette de l’air très chaud à l’extérieur, accentuant encore plus la canicule, notamment en ville !