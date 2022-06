Du côté de l’état de l’Alabama aux Etats-Unis, il existe un fabricant de tiny houses très originales, et que nous n’avons encore jamais vues ailleurs… De petites maisons entièrement personnalisées pour moins de 100 000 $ qui ressemblent à des mini penthouse. Rappelons peut-être la définition de penthouse : appartement ou suite d’hôtel, haut de gamme, situés au dernier étage d’un immeuble ou d’un palace. Il dispose en général d’une grande terrasse et d’un jardin de toiture aménagé, avec une vue panoramique urbaine privilégiée. Pour vivre dans cette maison, il vaut mieux ne pas avoir de vis-à-vis avec vos voisins… Les parois sont entièrement transparentes mais elle est magnifique ! Présentation.

La clientèle de la tiny house change!

Il y a quelques années, les tiny houses étaient plutôt une alternative économique et écologique à la construction traditionnelle… Elles permettaient de reloger des familles après une catastrophe naturelle comme l’ouragan Katrina aux Etats-Unis en 2005, date de leur apparition… Elles étaient aussi un moyen de devenir propriétaire sans s’endetter sur des décennies. Aujourd’hui, les propriétaires de tiny houses ou de maisons containers ont largement les moyens financiers de s’acheter un luxueux appartement, mais la tiny house devient si tendance, qu’ils veulent aussi le luxe dans celle-ci !

SafeRooms Design, ou la bateau maison !

Aux Etats-Unis, tout propriétaire peut ajouter un studio de jardin sans autorisation des autorités locales, ce qui n’est pas le cas en France. Cette tiny house est également appelée House Boat pour maison bateau et a été réalisée sur mesure pour les propriétaires… Cette entreprise exauce les souhaits des clients qui peuvent tout choisir : la configuration, les couleurs et revêtements extérieurs et intérieurs, les aménagements etc. Les habitants de cette maison ont donc choisi la transparence partout avec des murs vitrés de haut en bas… Inutile de visiter l’intérieur, tout est visible de l’extérieur… On peut donc apercevoir une décoration sobre et monochrome avec de longs couloirs qui serpentent dans le container…

Le constructeur lui confère les qualités suivantes :

Imperméable

Résistant à la moisissure, à la pluie et au vent

Des murs construits pour dépasser les normes de résistance au feu pour les maisons

Les normes énergétiques sont les suivantes :

Isolation thermique très efficace – adaptée à votre climat

L’effet de refroidissement naturel d’une fenêtre panoramique

Placé pour maximiser la lumière naturelle

Toutes les Tiny House Boats sont construites sur une coque triple de 36 pieds à 60 pieds. La taille de la petite maison des longs pontons mesure entre 26 et 40 pieds. La plate-forme à trois coques peut supporter jusqu’à 12 000 lb. Imaginez-vous à bord de cette péniche très particulière, elle est splendide non ?

Un autre modèle du fabricant…

Nous vous avions présenté ce type de modèles fabriqué par une entreprise française MCF Construction. Une tiny house miroir qui reflète le paysage environnant et qui donne un effet presque magique à la tiny house. Le constructeur américain propose aussi ce type de modèle qui semble attirer les plus riches propriétaires… Certes un peu « bling-bling », mais vraiment jolie à regarder. Retrouvez aussi sur le site de Saferooms Design de magnifiques maisons dômes qui ressemblent à de jolies bulles comme suspendues ! D’après les informations du site, les tiny houses de Safarooms Design seraient livrables dans le monde entier… Vous pouvez les contacter ici !