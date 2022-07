Cryptomonnaie : BNB Kingdom, comment fonctionne le nouveau “Play to Earn” avec des revenus passifs

BNB Kingdom est une dApp (application décentralisée) sur la blockchain Binance Smart Chain sortie le 6 Juin 2022 (audit disponible ici). Le but du jeu est de construire un royaume plus vite que les autres joueurs en achetant des Lands. En retour, vous recevrez des BNB (token de la blockchain BSC). Ces Lands (terrains) vous permettent d’obtenir un rendement moyen journalier de 10% de la valeur de vos Lands. Le pourcentage journalier pourra varier en fonction des actions des autres joueurs et impactera la vitesse à laquelle votre royaume grandira.

Le rendement augmentera ou diminuera en fonction des achats des terrains des autres utilisateurs, des intérêts composés et des récompenses récoltées en cryptomonnaie BNB. Concrètement, il vous faudra acheter des terrains en fonction d’un taux fixé plusieurs fois par jour, par exemple : 1 BNB = 35000 Lands.

Comment fonctionne BNB Kingdom ?

Lorsque la 1ère fois vous choisirez d’investir, vous pourrez acheter des Lands pour une valeur comprise entre 0,1 BNB à 50 BNB. Une fois la somme investie, vous ne pourrez plus jamais la ressortir, elle se retrouve bloquée. En contrepartie, tous les jours, vous recevrez entre 8% et 12% d’intérêts journalier, et vous aurez 2 choix :

Réinvestir vos intérêts pour augmenter la valeur de votre capital de Lands (on appelle cela des intérêts composés); Les retirer pour les récupérer dans votre monnaie, mais si jamais vous n’avez pas réinvesti au moins 6j d’affilé dans votre royaume, vous prendrez une pénalité de 90%; autant vous dire qu’il sera plus judicieux de retirer votre Wallet une fois par semaine.

Des exemples concrets d’investissement sur BNB Kingdom

Prenons un exemple en partant du fait que la valeur des lands est constante et que le rendement est de 10%/jour:

Jour Valeur Lands Intérêts

1 1,000 BNB 0,100 BNB

2 1,100 BNB 0,110 BNB

3 1,210 BNB 0,120 BNB

4 1,330 BNB 0,133 BNB

5 1,463 BNB 0,146 BNB

6 1,609 BNB 0,161 BNB

7 1,770 BNB 0,177 BNB

Vous pouvez voir que la valeur des Lands a augmenté de 77% en une semaine grâce aux intérêts composés. Si vous retirez vos intérêts vers votre wallet vous Recevrez 0,177 BNB, votre compteur repartira a 0 et il vous faudra attendre encore 7 jours avant de pouvoir retirer sans les 90% de malus. Il faut compter a peu près entre 25 jours et 30 jours pour récupérer votre investissement initial, mais attention, il faudra évidement que la valeur des lands ne chute pas trop fortement, sinon cela vous prendra plus de temps pour récupérer votre mise initiale.

“Le pourcentage de rendement quotidien dépend des actions que les joueurs effectuent au sein de la plateforme, ce qui a un impact sur le taux de croissance du royaume. Le taux de croissance augmente et diminue au fur et à mesure que les utilisateurs achètent des terres, composent des récompenses et réclament leurs récompenses pour BNB.” explique BNB Kingdom sur le site officiel

La suite, c’est un revenu passif où il faudra juste faire 2 clicks par jour. Mais il reste à savoir combien de temps durera cette aventure ? Pour info, un autre projet du même genre tient déjà depuis plus de 450 jours, mais ses intérêts journaliers ne sont que de 3%. Notez que l’achat des lands, et le fait de retirer des intérêts vers votre wallet seront des actes taxés de 5% pour payer la suite du développement du projet. Si jamais vous souhaitez tenter l’aventure, cliquez sur le lien ci-dessous ! (lien de parrainage)

Avertissement

*Avertissement : Cet article ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Un investissement dans une monnaie virtuelle / Cryptomonnaie comporte des risques à prendre sérieusement en considération avant de placer son argent. Toutes les informations contenues dans cet article sont fournies à titre éducatif et informatif. Neozone et l’auteur déclinent toute responsabilité en cas de pertes financières causées par l’utilisation des informations proposées et disponibles dans ce texte.

*Cet article contient un ou plusieurs liens d’affiliation. L’auteur touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l’utilisateur. Pour plus d’informations consultez nos mentions légales.