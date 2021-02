Fabriquer une Tiny House avec moins de 1000 euros, c’est apparemment possible !

160 millions de dollars, c’est le prix de l’actuelle maison la plus chère du monde ! Mais évidemment, tout le monde n’a pas les moyens de se loger pour ce prix exorbitant ! En revanche, la tiny-house que nous allons vous présenter dans cet article une tiny-house accessible au plus grand nombre…

Certes, il ne faudra pas s’attendre aux 33 salles de bain de la villa de Trump en Floride. Cette tiny-house vendue moins de 1000 dollars se destine à tous les particuliers qui ont un budget très serré. Le seul impératif est qu’il faudra être un tant soit peu bricoleur. Présentation.

Pour pouvoir obtenir un prix si bas pour fabriquer une tiny-house, il va falloir se tourner vers les matériaux d’occasion ou de récupération explique le site Tiny House Idea. Sur le modèle présenté, la coque et la remorque sont d’occasion. Concrètement pour cette maison à 1000 dollars, on vous livre la remorque, la charpente, le toit et l’isolation. Pour le reste tout est à construire et surtout à personnaliser.

Le plus onéreux dans ce concept reste la remorque ! Il ne faut pas lésiner sur la solidité de la remorque car il est difficile ensuite d’en changer. La tiny-house et sa remorque restent solidaires « à vie ». Côté construction, pour respecter ce prix, il faudra forcément passer par des matériaux gratuits, donc de récupération.

Pour trouver des matériaux de récupération, les chantiers de construction ou de démolition sont une aubaine. Attention, il faudra tout de même demander l’autorisation au chef de chantier pour récupérer des matériaux.

Pour les charpentes, une scierie locale pourra peut-être vous donner des chutes de bois. Il y a des tas de manières de récupérer des matériaux, mais c’est un travail de longue haleine.

Il ne reste plus qu’à dégainer perceuse, scie sauteuse et autres outils, prendre du temps et construire votre tiny-house ! Sinon, vous pouvez également suivre la construction de la Tiny House de Cécile Ravaux que nous vous avons présenté il y a quelques semaines.